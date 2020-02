https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Pericias

Muerte de Kobe Bryant: los motores del helicoptero no mostraron fallas internas

Los dos motores del helicóptero de lujo que se estrelló contra una empinada ladera, matando a la superestrella del baloncesto Kobe Bryant y a otros ocho cerca de Los Ángeles el mes pasado, no mostraron evidencia de una "falla interna catastrófica", dijeron el viernes investigadores federales.

