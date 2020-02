Osella: "Llevo 34 días y parece que pasaron como 300"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se refiere a los “problemas que hemos tenido que afrontar en tan poco tiempo”. Dijo que “el partido salió como lo planificamos” y le tiró flores a Burián: “Es un arquero de selección”.

Se lo notaba contento, eufórico a Diego Osella. Necesitaba sacarse de encima este mal comienzo con dos derrotas al hilo y de arranque. Había que conseguir un resultado positivo, pero, además, también había que dejar una imagen que permita creer y recuperar una confianza que Colón había perdido. Sirve como punto de partida, como bisagra o punto de inflexión. El tiempo dirá —y los resultados— si lo bueno se puede mantener y mejorar; y si lo malo se puede cambiar. Colón pudo ganar el partido si hubiese tenido eficacia (no cualquier equipo genera dos mano a mano tan claros como los que tuvo Colón). Pero el simple hecho de mencionar que el de Florencio Varela fue el primer punto que Colón cosechó como visitante en un largo torneo al que sólo le quedan dos visitas (al Parque para jugar con Newell’s y a Córdoba para enfrentar a Talleres), es suficiente para justificar la satisfacción del técnico:

* “Salió el partido que planificamos. Hicimos un partido inteligente y lo pudimos abrir con las chances que tuvimos. Esto que se vio acá en Florencio Varela es parecido a lo que pretendo. Quiero un equipo que, ante todo, sea ordenado”.

* “Hace 34 días que estoy en Santa Fe con el plantel y parece que pasaron 300 con todos los problemas que tuvimos que afrontar. Es muy difícil, además, trabajar cuando se pierde”.

* “En seis días vamos a jugar una ‘final’ contra Racing. Quiero que llegue ese partido para ver si estamos en condiciones de volver a mostrar lo que pretendo: un equipo que sea incómodo, ordenado y que, eficacia mediante, pueda sumar de a tres”.

* “Es muy difícil venir a esta cancha, a jugar con este equipo que maneja tan bien la pelota y que no te creen situaciones de gol. Hoy pasó eso. Y yo siento orgullo de que hayamos jugado de esa manera. Es un lindo paso adelante para empezar a ordenar un poco todo esto”.

* “Viatri ha tenido muy pocos entrenamientos, quise que juegue al pivoteo, que se meta entre los centrales y que los incomode. Lo hizo bien. Los centrales de ellos son jugadores que juegan bien, que tienen buen pie, pero que no les gusta el roce. Y le pedí que con movilidad, saliendo y entrando, genere espacios. Y lo hizo”.

* “Sabíamos que Defensa es un equipo que juega ancho, que tiene buena subida con Tripichio y Piovi, que dejan espacios detrás de Lucero para que aparezca algún volante y que juega con un ‘5’ delante del otro. Los jugadores entendieron el planteo y lo llevaron adelante muy bien”.

* “En Santiago del Estero defendimos pero no atacamos. Hoy sí lo hicimos, pero no aprovechamos las chances claras que tuvimos. Soy optimista por naturaleza, corregimos lo que se hizo mal en los otros dos partidos y me gustó el orden defensivo”.

* “Somos un equipo emergente, ¿se entiende?. Es un equipo que está en pleno proceso de formación, de recuperación de algunas cuestiones en las que venía fallando. Por eso, considero que para salir del pozo es necesario que defendamos bien”.

* “Estigarribia jugó un gran partido desde mi óptica, Viatri también, Bernardi venía con algunos problemas físicos pero cumplió. El Pulga también. Hoy ‘tiró’ hasta los 38 minutos del segundo tiempo, está dentro de los diez goleadores del último año en el fútbol argentino y ya se le va a dar”.

* “A mi me gusta jugar con una referencia de área, siempre lo intenté desde la época en la que tenía a Alario en Colón. Luego, en Newell’s, traté de repartir esa función con Scocco, Formica y Maxi Rodríguez. Viatri es un jugador para tenerlo en ese lugar de la cancha”.

* “La entrada de Chancalay fue para sostener un poco más el juego en el campo de ellos. Le pedí que arrancase de atrás, pero que salga con rapidez para que el equipo no se meta tan atrás y para aprovechar esos espacios que seguramente iban a aparecer en el campo de ellos”.

* “Burián es un arquero de selección. Le enseña a los que vienen de abajo, como Chicco, Aylagas y Haas, es un gran profesional y ojalá que lo podamos tener durante mucho tiempo”.