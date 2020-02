https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El presidente Sabalero habló de varios temas en Varela... Vignatti: "Para Colón, la final de la Sudamericana no terminó"

José Néstor Vignatti volvió a hablar, se remitió al comunicado oficial del club a la hora de responder preguntas sobre Brian Fernández, no ocultó su enfrentamiento con Utedyc ni tampoco el malestar que existe por el aumento en el costo de los operativos policiales, eludió hablar sobre la política interna de la institución y fue contundente nuevamente con relación al partido con Independiente del Valle: “La final, para nosotros, no terminó”, señaló el presidente sabalero, que llegó a la cancha acompañado de José Alonso y Roberto Aduriz, entre otros, en tanto que Horacio Darrás fue el directivo que viajó con la delegación.

* ¿Satisfacción o insatisfacción por el mercado de pases de Colón?: “En esos tiempos, uno trabaja desde que se levanta hasta la noche. Es un momento en el que todo se complica. Como ya lo dije, tratamos de satisfacer las pretensiones del entrenador. Y con relación a Brian Fernández, nos apoyamos en tener lo mejor y en leer lo que quería la gente. Y la mayoría abrumadora quería que Brian Fernández juegue en Colón”.

* Sus pedidos a Lavallén para que le preste atención al torneo local: “Nosotros vivimos un momento de mucha ilusión porque estábamos por jugar el partido más importante de la historia del club, cuando llegamos a la final. A veces, uno pone en prioridad una cosa sobre otra y sucede algo distinto a lo pensado. Pero ustedes se olvidan de un detalle: todos en su momento me reclamaban que trajéramos un secretario técnico, ¿verdad?. No veo que estas preguntas se le hagan al secretarario técnico. Si no es para contestar estas preguntas, ¿para qué está?. Yo no puedo estar contestando todas las cosas que se dicen e ir detrás de todo lo que se expresa en la calle o en los medios, porque me vuelvo loco. Jugamos una final y fue el partido más importante de nuestra historia, inolvidable y que de alguna manera proyectó a Colón”.

* El reclamo por Jorge Pinos, el arquero de Independiente del Valle: “Todavía estamos jugando esa final, porque está absolutamente comprobado que el jugador estuvo mal incluido. Ahora lo estamos demostrando ante las autoridades correspondientes y eso lleva tiempo. Quiero ser muy claro en algo: para nosotros, para Colón, la final de la Sudamericana 2019 todavía no terminó”.

* Brian Fernández: “Me remito a la posición del club expresada en el comunicado. Ahí está clarito que se ha designado un cuerpo de especialistas médicos para que ayuden al jugador y al entorno familiar para su recuperación y para que lo antes posible esté adentro de una cancha. ¿Dónde está ahora?, no lo sé, yo estoy en Florencio Varela... Su elección fue clarita: obramos como dirigentes y respaldados por la opinión del secretario técnico y del director técnico. Y como dije recién, leyendo la opinión y lo que pretendía la gente... Yo soy una persona de carne y hueso, no soy un adivino. Si uno supiese lo que va a pasar, obraría de otra manera quizás. No lo sé. Son las reglas de juego de este deporte. Para mí, el tema se terminó con el comunicado del club”.

* La situación actual en los promedios: “Sólo les digo algo: este mismo plantel, incluso sin los refuerzos que llegaron para sumarse ahora, llegó a una final de un torneo continental. ¡Cómo no voy a tener confianza de que pueden salir adelante!”.

* La “vieja” tirantez con Utedyc: “No pensamos ni remotamente igual respecto de lo que se debe hacer. Yo jamás voy a aceptar violencia, apretadas ni extorsiones. Nunca lo hice y tampoco lo voy a aceptar”.

* El aumento de los operativos policiales: “No es un problema de Colón y Unión, sino de todo el fútbol de Santa Fe. Tuvimos reuniones con la gente de Unión, Newell’s y Central, hablamos con la de Atlético de Rafaela y con otros clubes del interior. No hay un solo club de la provincia que no esté preocupado. Sentimos que no se tiene en cuenta que el objetivo de los clubes es el de promocionar la actividad deportiva y ser un ámbito de contención. Hay una función social que se debe valorar. ¿Hinchas visitantes contra Racing y Boca?, lo vamos a evaluar”.

* Colón en un año político: “Estamos en otra cosa, ni a la gente ni a nosotros nos interesa la parte política, lo que nos interesa es que la pelota entre. Ni estamos pensando en eso, no podemos perder un solo minuto de nuestro tiempo y nuestras energías en otra cosa. Estamos enfocados en mejorar esta situación”.