El Comercio santafesino reclama: "Necesitamos que nos cuiden"

Miércoles 12.02.2020 - Última actualización - 11:03

10:58

Así lo manifestó Martín Salemi, Presidente del Centro Comercial de Santa Fe ante la prensa a raíz del homicidio del titular de una agencia de turismo. Todavía no encontraron el auto ni a los delincuentes que protagonizaron el hecho.

Mientras se aguardan novedades respecto a la investigación del crimen de Hugo Oldani, ocurrido a plena luz del día en la puerta de la agencia de turismo de su titularidad, este miércoles por la mañana representantes del Centro Comercial de Santa Fe manifestó su preocupación por lo sucedido.

“El Comercio otra vez vivió una jornada de luto en el día de ayer. Nos sentimos desorientados y desprotegidos. Vinimos acá para pedir que las autoridades y quien tenga el poder de decisión tome cartas en el asunto y nos cuiden”, arrancó Martín Salemi, presidente de la mencionada entidad local.

En ese sentido, el dirigente reconoció que “el comercio y la ciudadanía ya no dan más. No tiene posibilidad de defenderse. Seguimos con los hechos de inseguridad. Reclamamos seguridad. No necesitamos más reuniones, porque esos encuentros han sido estériles”.

Al mismo tiempo, Salemi reclamó: “Queremos un plan de acción; queremos que los caminantes vuelvan a la calle; queremos ver a los policías. No nos interesan las internas. Nosotros queremos trabajar”.

Poco se sabe

Minutos antes de esta conferencia de prensa, el Director General de Policía, Julián Alegre, Jefe de la Unidad Regional I, habló con los medios y expresó que se están analizando las cámaras de seguridad y otros elementos de interés para la causa pero no pudo brindar mayores detalles. Hasta la media mañana de este miércoles no se había informado sobre el hallazgo del vehículo ni la captura de los delincuentes que protagonizaron el asalto y crimen de Oldani.