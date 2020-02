https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 14.02.2020 - Última actualización - 8:01

8:00

Fecha 20 Horarios y TV: mirá qué canal televisa a Unión y Colón

Este viernes comienza una nueva jornada de la Superliga Argentina de Fútbol, la número 20.

Restando solo 4 partidos para la finalización del campeonato, Unión visitará a Patronato este viernes a las 19 y Colón recibirá a Racing una vez finalizado dicho encuentro, a las 21:10.

Además, los destacados de la fecha son: River vs Banfield, Central Córdoba vs Boca, Central vs Gimnasia y Huracán vs Aldosivi.





Recordamos, que el partido entre Vélez y Godoy Cruz fue postergado para el mes de marzo.