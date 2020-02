Osella: "El equipo me dejó muy conforme"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El entrenador de Colón pidió paciencia hacia él y sus dirigidos. Destacó el esfuerzo de los jugadores para sumar un punto y criticó el hecho de tener la etiqueta de ser un técnico defensivo.

Luego del merecido empate logrado frente a Racing, Diego Osella se refirió a la voluntad, la actitud y el esfuerzo de sus jugadores como las características principales del equipo en una situación por demás complicada desde lo numérico.



Precisamente esas cualidades son las que llevaron a Colón a sumar por lo menos un punto, el que se valora porque fue conseguido tras ir perdiendo. El DT sabalero reconoció eso al usar la palabra “rescatamos”; y también se refirió a la “etiqueta” de técnico defensivo que le han colocado.



Los siguientes son los principales conceptos de Osella durante la conferencia de prensa brindada tras el empate contra la Academia:



* “El partido se dio como lo imaginábamos. Racing con la tenencia que lo caracteriza, sin hacernos demasiado daño. Pienso que en líneas generales las mejores situaciones fueron las nuestras por sobre las de Racing, por lo menos es la impresión que tengo yo”.



* “Tuvimos la capacidad y la entrega para igualarlo. Creo que los cambios refrescaron al equipo, le dieron otra velocidad y nos vamos con la sensación de que lo podíamos haber ganado”.



* “El partido se hizo de ida y vuelta. En el segundo tiempo, hasta el gol, Racing no nos inquietaba, pero en una corrida nos convierten y gracias a la hombría de estos chicos salimos a buscar el empate”.



* “Creo que hay muchas cosas que nosotros tenemos que destacar, como que el equipo tuvo capacidad de reacción, tuvo voluntad y al final rescatamos un buen punto para nosotros”.



* “El equipo me dejó muy conforme porque no bajaron nunca los brazos. Entiendo la impaciencia pero estamos encontrando lo que pretendemos, ser un equipo intenso, duro”.



* “Esto no va a ser fácil, desde el momento en que arreglamos acá sabíamos que no iba a ser fácil, yo tengo bien claro eso, que a muchos no les va a gustar y que otros tendrán un poco más de paciencia, pero de la única manera que esto pueda salir bien es trabajando y confiando”.



* “La rebeldía que sacaron los futbolistas, no sólo con amor propio sino con buena intención, por el lado izquierdo, por el lado derecho, con Luis (Rodríguez) tirado de enganche, creo que incomodamos a Racing, lo pusimos en un lugar donde no le gustó, tuvimos situaciones claras, como la del Pulga, la de Morelo, que nos podían haber dado todo, pero esto es fútbol”.



* “Generamos buenas acciones pero no convertimos, cuando se pueda cambiar eso todo va a ser distinto. Me deja tranquilo la solidez y las buenas intenciones”.



* “Yo a Racing lo vi con un solo delantero, lo vi a Lisandro López nada más. Que nosotros probemos jugar con más delanteros es una posibilidad, quizás ponga a cinco delanteros así se quedan tranquilos”.



* “En el fútbol argentino se habla muchas veces, pero después se hace de otra manera, y siempre les caen a los mismos, a los defensivos. Los partidos duran 90 minutos y yo entendí que había que trabajarlo. A los 10 minutos del segundo tiempo entró Aliendro y a los 18 entró Esparza. Pero las etiquetas ya están puestas”.



* “Yo conozco a la gente de Colón, valora el esfuerzo, quiere que el jugador, independientemente del resultado, deje todo. Creo que hoy se vio identificado con el esfuerzo de los jugadores, con las ganas, con el empuje. Es un buen piso para nosotros”.



* “No es fácil trabajar en equipos populares como es Colón en situaciones límites. Yo ya lo conozco, ya lo viví. En el 2014 pasamos muchas tormentas, muchos momentos en los que la gente se puso impaciente lógicamente, pero estamos en una posición en la cual tenemos que pensar y trabajar”.



* “El día que arreglé acá nunca pensé que iba a ser fácil, lo tengo bien claro, pero estamos contentos con lo que estamos haciendo, más allá de la cosecha de puntos, que es la que nos va a salvar”.



* “El equipo está encontrando una identidad, con el esfuerzo como bandera, y que cuando se tranquilice, el pie lo tiene, pero cuesta, es una cuestión lógica. Hay que recuperar a Esparza, a Aliendro, a Bernardi, jugadores que son muy importantes para nosotros”.



* “Tetemos que estar tranquilos y por sobre todas las cosas, confiados en que vamos a salir”.



* “Por lo menos en dos de los cuatro partidos que dirigimos creamos más situaciones que el rival. Contra Banfield, sin ser vistosos le creamos varias situaciones, en Varela lo mismo, dándole la posesión de la pelota tuvimos más situaciones de gol, igual hoy contra Racing”.



* “Racing es un equipo con mucha posesión y nosotros somos un equipo que cierra muy bien los espacios y para atacar somos muy verticales, por eso cuando no estamos precisos con el balón lo perdemos rápido, pero son estilos, son características que marcan a los equipos”.



Osella “banca” al tucumano



El técnico de Colón, Diego Osella, habló del tucumano Luis Miguel Rodríguez: “Para mí Luis hizo un muy buen partido, lo que pasa es que tuvo situaciones que no terminaron en gol, lo que a él lo hubiera destacado, pero las tuvo generadas por su capacidad, y al final no pudo terminar una muy buena jugada que hicimos por el sector izquierdo. Hay que darle tranquilidad y seguir intentando, porque estos jugadores tienen una enorme trayectoria como para menospreciarlos”.



Esparza: “Hay que sumar como sea”



Gabriel Esparza entró por Chancalay en el segundo tiempo y fue uno de los que aportó para que el equipo se anime un poco más. Luego del partido, el zurdo mediocampista ofensivo dijo: “Nos está costando ganar, evidentemente eso queda claro partido tras partido, pero hay que sumar desde la confianza. El otro día en Varela hicimos un partido correcto, contra Banfield se nos escapó, pero hoy dimos una muestra de actitud en cuanto a ir a buscar el partido con el resultado abajo. Creo que fuimos fuertes en ese sentido, pero hay que seguir buscando porque independientemente de lo que hagan los rivales, nosotros sabemos que tenemos que ganar para salvarnos del descenso. Ahora tenemos que pensar en sacar puntos en Rosario, en un partido fundamental para seguir sumando”.



“El partido contra Newell’s será fundamental sabiendo que no podemos sumar de visitante, hace mucho tiempo que no podemos ganar y por eso va a ser un duelo importante para nosotros. Hay que sumar como sea para despegar de la zona de descenso”, agregó.



Para finalizar, Esparza analizó lo hecho ante la Academia: “Racing retrocedió unos metros por el hecho de que nosotros fuimos a buscar, hicimos lo imposible para dar vuelta el marcador, tuvimos situaciones claras para revertirlo, pero en cuanto a la actitud vale resaltar el esfuerzo del equipo, pero va a ser durísimo hasta el final”.



El “Pulga” quiere “callar algunas bocas”



Minutos después de la finalización del partido, Luis Miguel Rodríguez brindó declaraciones para la televisión. Así se expresó el delantero tucumano:



* “Los últimos dos partidos antes del receso y los dos primeros los perdimos, después empezamos a sumar, con Defensa mejoramos, lo mismo contra Banfield, pero necesitamos sumar más”.



* “Jugar contra Racing, que es un rival muy difícil, es complicado, pero igual, con nuestras armas buscamos por todos lados, llegó el gol de Wilson, después tuvimos mi cabezazo que no pude concretar, pero este es el camino, hay que correr, hay que meter y sacrificarse para mantener la categoría y terminar el año de la mejor manera”.



* “Estamos tratando de ordenarnos para de ahí empezar a progresar, pero si atacamos mucho, hacemos dos goles pero nos hacen tres no nos sirve, así que empezamos desde la defensa para tratar de terminar las jugadas de la mejor manera. Obviamente que a los delanteros nos gusta convertir, pero si no vienen pero el equipo mantiene la categoría, aunque se haga más difícil hay que seguir trabajando, no queda otra”.



* “Somos los mismos jugadores que llegamos a la final de la Sudamericana y no la ganamos de casualidad, Creo que tenemos que levantar la autoestima, no creernos que somos los mejores pero tampoco los peores como por ahí dicen. Tenemos que mantener la cabeza tranquila y trabajar en silencio, ojalá podamos terminar el año de la mejor manera para cerrar un montón de bocas que están diciendo que no queremos jugar, que no queremos ganar. Yo no conozco ningún jugador que salga a una cancha a perder”.