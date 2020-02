Unión pone fervor y color en el país del carnaval

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Hay mucho por ganar, no sólo la clasificación: Unión va a jugar contra un equipo que hace 22 años no pierde de local ante un equipo argentino. “Nos van a tirar el ‘camiòn’ encima”, vaticinó Marcelo Martín a El Litoral. Y advirtió: “Hay que clasificar, disfrutar y ponerse a pensar seriamente en la Superliga, porque la Copa es traicionera”.

Belo Horizonte nos recibió con la calidez habitual de esa temperatura que la acompaña durante gran parte del año. Sea invierno o verano, hay una media que supera largamente los 25 grados, que se torna un poco más agradable por la noche pero que “pega fuerte” durante el día. “Que mañana, cueste lo que cueste, que mañana tenemos que ganar”, se escuchó en el vuelo que los enviados de El Litoral compartieron con muchos hinchas de Unión, desde Rosario a esta ciudad con una escala de 3 horas en el imponente aeropuerto El Galeao de la no menos imponente Río de Janeiro, que se prepara para una tradición: los carnavales. En realidad, todo Brasil se prepara para eso y este es el motivo por el que este partido revancha no se jugará en el Mineirao y se trasladará al Arena Independencia, un estadio más chico y en el que, hasta el mediodía de este miércoles, se llevaban vendidos casi 12.000 boletos de hinchas del Mineiro, que seguramente lo llenarán y brindarán ese apoyo bullicioso al que tan habituados están los torcedores en este país.

Si bien Madelón no definió la formación, El Litoral gasta a cuenta de un equipo muy parecido al que jugó con River. No estará Gerometta, el pibe que debutó –y muy bien- en aquél encuentro ante el equipo de Gallardo. Pero la idea es sacar a uno de los de arriba para poblar un poco más la mitad de la cancha. Será línea de cuatro en el fondo, un volante de contención, cuatro mediocampistas un poco más arriba y un punta. La buena noticia es que Jalil Elías apunta a una recuperación plena para ser titular, superando la molestia en la zona lumbar. En consecuencia, Moyano en el arco; Blasi, Calderón, Bottinelli y Corvalán en la defensa; Méndez como el volante que se parará delante de esa línea de cuatro; luego, Cabrera, Bonifacio, Elías y Milo, más Walter Bou, son los que tienen las mayores chances. Con Bonifacio y con Milo, tal cual aconteció ante River, está la alternativa de cubrir bien todo el ancho de la cancha si es que Mineiro apunta a ejercer superioridad por afuera con delanteros y marcadores de punta que ocupen la raya, armando tranquilamente línea de cinco defensores si las circunstancias así lo requieren.

En esta ciudad, la tercera más poblada del país y con 3 millones de habitantes que reparten sus preferencias entre dos clubes, el fútbol ocupa un lugar preponderante como no podía ser de otra manera. Cruzeiro descendió y atraviesa por una pésima situación económica. Cuando uno recorre los más de 30 kilómetros que separan el aeropuerto internacional Tancredo Neves, en Confins, hasta uno de los centros de Belo Horizonte, donde está el hotel de Unión, se encuentra con amplios carteles que hacen saber la realidad que se vive en esta ciudad. Esos carteles, con el escudo blanco y negro a rayas de Mineiro, le dan la bienvenida a los visitantes, brindándoles la información de que están llegando a la ciudad en la que sólo hay un equipo “en la A y es Mineiro”.

El ex vicepresidente de Unión, Marcelo Martín, referente de Tate Campeón, es uno de los que más y mejor puede hablar de la trascendencia que tiene este partido para el club, ya que su labor como dirigente se remonta a finales de los 70. Es decir, más de 40 años ocupando diversos cargos y en distintas situaciones.

-¿Qué sentís en este momento?

-Recuerdo cuando mi viejo me llevó a ver Unión con Don Orione de Resistencia, allá por el 72 en el Regional. Por eso, cuando discuto con mis hijos les digo que ellos no saben por los momentos duros que pasamos. Pero como en la vida, todo tiene su vuelta y hoy estamos para disfrutar una jornada histórica para el club, de esas que se escriben en el libro grande del club.

-¿Cómo te imaginás el partido?

-Nos van a tirar el “camión” encima de entrada, hay que estar concentrados, coincido con Leo en que hay que pensar que el partido está 0 a 0 y no 3 a 0. Controlarlos y jugarle de contra. Me imagino así. Mineiro es un grande y no hay que descuidarse.

-¿Se siguen reuniendo con el grupo?

-Por supuesto. Formamos 12 comisiones de trabajo, no tenemos apuro, el mandato de Spahn recién comienza y hay tiempo para prepararse. Queremos un club que esté mejor en todo, tanto en lo deportivo como en lo social y lo cultural, que prácticamente no existe.

-¿Son oposición?

-Vamos a apoyar lo que se haga bien y vamos a criticar lo que entendemos que se hace mal, pero siempre sin sacar los pies del plato de las cuatro paredes de la institución.

-¿Cómo debe usufructuar el club este momento?

-Es un momento para sacar leche, para crecer como club, para tener más socios y para pensar también en que estamos jugando una Superliga que merece toda la atención. La Copa es traicionera, hay que tener cuidado. No se puede descuidar ningún frente. Cuando se llegue a 20 equipos va a ser difícil consolidar una permanencia, Unión lo sufrió durante mucho tiempo.

-¿Cómo se está armando el fútbol argentino con esta dicotomía entre Afa y Superliga?

-Debo confesar que al principio no tenía expectativas en lo que podía aportar la Superliga y el tiempo y los hechos me fueron demostrando que estaba equivocado. Se aumentaron los ingresos, creo que va a tener éxito en la comercialización de los derechos internacionales de TV, tuvo un par de barquinazos como por ejemplo no respetar lo que se había proyectado en torno a la cantidad de descensos y con la quita de puntos. Si no se entiende que lo que se está viviendo y la necesidad de que haya convivencia, estamos fritos. Ojalá los dirigentes tengan sabiduría para que se crezca y no se retroceda.

Como habitualmente ocurre, se vivieron también algunas experiencias interesantes de contar. Un ejemplo es el de Víctor Pesiri, que no tuvo mejor idea que regalarle a Lucas, su hijo, el viaje por el cumpleaños número 20. Y así decidieron un viaje de padre e hijo para ver al club de sus amores.

Muchos son cautos respecto de lo que pueda ocurrir este jueves, más allá de la buena ventaja que se ha traido a Belo Horizonte. Sobrevuela, quizás, el fantasma de lo que pasó el año pasado en el cruce con Independiente del Valle. Esta vez hay dos cuestiones que juegan a favor: 1) el resultado es 3 a 0 y no 2 a 0 como el del año pasado; 2) el partido se juega en el llano y no en los 2800 metros sobre el nivel del mar que complicaron en Quito. Uno de los más optimistas es Armando López, que supo ubicarse en su rol de dirigente (lo fue hasta el final del último mandato de Spahan) y forjó una amistad con Leo Madelón. “A Leo me lo imagino tenso, planificando cada detalle del partido y muy confiado, en el fondo, de repetir la actuación del partido de ida”, señaló Armando López a El Litoral.

Hay dos estadísticas, una a favor y otra en contra, que tiene a Atlético Mineiro como protagonista. La primera, la favorable, es que mantiene un invicto de ocho partidos como local ante equipos argentinos, con siete victorias y un empate. La última derrota, en esta ciudad, ante un elenco de nuestro país, se dio en la Conmebol de 1998, cuando cayó 1 a 0 ante Rosario Central. La otra, la desfavorable, es que nunca pudo revertir un marcador de 3 a 0 en contra en definiciones de este tipo, incluso contabilizando competencias domésticas como la Copa de Brasil.

¿Un probable equipo del “Galo” para jugar en el Independencia ante Unión?: Michael; Maílton, Réver, Igor Rabello y Guilherme Arana; Jair, Nathan y Dylan; Marquinhos, Hyoran y Di Santo o Ricardo Oliveira.

Desde muy tempranito, la familia de Lucca colgó su propio trapo en la puerta del hotel en el que el plantel de Unión se alojó desde este mediodía, enfrente de un conocido shopping de Belo Horizonte. Y a medida que pasaron las horas, muchos quisieron decir presentes y mostrar que el equipo no estará solo este jueves a las 21.30, cuando Nicolás Gallo, el juez colombiano, pite el inicio de un partido histórico para los casi 113 años de vida de Unión.