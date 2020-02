https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sin definiciones

Paritarias: la provincia no realizó propuesta salarial a los docentes

Terminada la segunda reunión de en educación, las partes reconocieron que no se trató ninguna cifra en particular. Las discusiones se retomarán la semana que viene, a días del inicio de clase, haciendo hincapié en los números que lleve el gobierno provincial pueda llevar a la mesa.

Por Roberto Almitrani Se llevó adelante, este jueves, el segundo encuentro entre los representantes gremiales de los docentes y los funcionarios provinciales de las carteras de Educación y Trabajo. No hubo oferta salarial y preocupan los tiempos restantes antes del comienzo de clases.

Del encuentro participaron la ministra de Educación, Adriana Cantero, el ministro de Trabajo, Roberto Sukerman, la titular de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) y secretaria general de los docentes públicos santafesinos (Amsafé), Sonia Alesso; el representante del Sindicato de los Docentes de Educación Privada (Sadop) delegación Santa Fe; Pedro Bayúgar y delegación Rosario, Martín Lucero; y la Secretaria gremial de la Unión Docentes Argentinos (UDA), Gilda Gallucci.

“Esperamos para la semana que viene una muy buena propuesta”, manifestó el titular de Sadop Santa Fe, Pedro Bayúgar, en sintonía con su par de Amsafé Sonia Alesso, quien agregó que “el trabajo de la comisión de salario viene demasiado lento para nuestro gusto, nosotros por estatuto debemos convocar a las asambleas y los tiempos son demasiado acotados”.

Consultada sobre la propuesta salarial

Por su lado, la titular de la cartera de educación reconoció que no hubo una propuesta formal en esta convocatoria. Asimismo, destacó que “trabajamos en los criterios”, dando a entender que, a partir de los mismos, “conformarán” la oferta que el Ejecutivo pretende entregar a los gremios “la semana que viene”.

Los plazos

En relación a una nueva reunión, en donde puedan escuchar finalmente una propuesta salarial concreta, Alesso dijo que “esperemos que entre miércoles y jueves nos reunamos nuevamente y tengamos una buena propuesta salarial”.

En tanto que, especulando con los tiempos de convocatoria, manifestó que “entre viernes y sábado podríamos estar realizando las asambleas orgánicas”. Mientras que sobre el inicio de clases, la titular de Amsafé fue clara: “el inicio de clases dependerá de la propuesta salarial y la decisión de las asambleas”.

Por su parte la secretaria gremial de UDA, Gilda Gallucci, en consonancia con sus pares, expresó que “esperamos la convocatoria para la semana que viene para ver qué proponen, los trabajos que se realizaron en comisiones fueron muy serios, pero son la propuestas que desde los sindicatos realizamos, estamos esperando las concreciones por parte del Ejecutivo”.

>> Cláusula Gatillo Al no haber una propuesta formal, cada uno de los representantes gremiales referenció el tema de la cláusula gatillo como un elemento que permite “no perder” contra la Inflación. Si bien admiten la posibilidad de otro mecanismo, desde UDA afirman que “seguimos insistiendo con la cláusula gatillo”. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

