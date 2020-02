https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 22.02.2020 - Última actualización - 12:10

12:04

A ocho años

Tragedia de Once: familiares reclamaron a la Corte que ratifique las condenas

En el día de un nuevo aniversario, familiares de las víctimas y sobrevivientes recordaron a los fallecidos, al tiempo que subrayaron que los ex funcionarios detenidos "no son presos políticos, sino delincuentes comunes".

Foto: Imagen ilustrativa



Foto: Imagen ilustrativa

A ocho años Tragedia de Once: familiares reclamaron a la Corte que ratifique las condenas En el día de un nuevo aniversario, familiares de las víctimas y sobrevivientes recordaron a los fallecidos, al tiempo que subrayaron que los ex funcionarios detenidos "no son presos políticos, sino delincuentes comunes".