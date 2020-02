https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tras análisis del Enress

En El Chaquito advierten que el agua "no es apta para el consumo"

El Ente Regulador de Servicios Sanitarios constató que presenta anomalías bacteriológicas. La comuna de Monte Vera aún no repartió los bidones de cinco litros por día que debe suministrar hasta tanto se recupere la calidad.

“Los vecinos de El Chaquito seguimos pagando por un derecho humano universal al que no podemos acceder y nuestros hijos siguen estando expuestos a enfermedades, al igual que nuestros adultos mayores y parientes enfermos”, advirtieron desde la vecinal de El Chaquito, tras darse a conocer un estudio que realizó el Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress) tras la denuncia de una vecina por la turbiedad con la que sale el agua. Luego del análisis en laboratorio, el Enress constató que “el agua extraída en la fiscalización no cumple con la normativa de calidad vigente en relación a los parámetros fisicoquímicos: manganeso y cloro libre residual. Además presenta anomalía bacteriológica”. Ante este dictamen, el Ente Regulador resaltó que la comuna de Monte Vera —a cargo del suministro del servicio en El Chaquito, Ángel Gallardo, y en barrio Paprosky— debe proveer a cada casa que recibe el agua en mal estado, 5 litros de agua tratada en bidones hasta que se solucione el problema y que vuelva a ser apta para el consumo humano. Turbia. No es coca... es agua. Foto: Gentileza Reclamo Al menos una 100 familias son las que están afectadas y reciben el agua turbia en sus hogares. “El agua sale oscura, con olor y a veces ni sale. Ya presenté notas a la comuna y ellos están al tanto de esta problemática desde los primeros días de diciembre”, indicó Mariela Safón, presidenta de la vecinal, en diálogo con El Litoral. Los vecinos reclaman que hasta el momento la comuna continúa cobrando el servicio de agua pero hasta el momento no cumplió con la exigencia del Enress de proveer los 5 litros en bidones. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

