https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 26.02.2020 - Última actualización - 11:32

11:24

El DT Sabalero habló en conferencia de prensa Osella: "Contra Boca hay que jugar el mejor partido de la historia"

Previo al encuentro frente a Boca, Diego Osella dialogó este miércoles en conferencia de prensa.

Comenzando la charla, habló sobre las posibles variantes en el once y dijo: “Al equipo lo vamos a definir el mismo día, si bien tengo clara una idea. En principio sale Aliendro por expulsión y vuelve Vigo por Díaz.”

Por otra parte, dijo sobre el 4-5-1 que pondría ante los de Russo: “Cambiamos el sistema, porque entendemos que es un rival que toma riesgos y vamos a necesitar velocidad en las bandas”. Y agregó: “Los cambios dependen de muchos factores. Estamos teniendo una baja producción. Además del sistema, también necesitamos cambiar los intérpretes. Con 5 fechas transcurridas es necesario empezar a modificar porque no nos alcanza”.

Luego, sobre el rival, explicó: “No es muy difícil analizar a Boca. Central Córdoba le planteó un partido de igual a igual y en 20 minutos estaba terminado. Es un equipo que pelea el campeonato y tiene virtudes y debilidades. A nosotros no nos sobra nada. No nos conviene el escenario del golpe por golpe”.

“Si jugamos con un 9 y dos extremos que hagan el mano a mano con Buffarini y Fabra, vamos a tener chances” Diego Osella.

Por otra parte, sobre el encuentro frente a Newell’s, recordó: “Al equipo lo analicé post encuentro, fue una producción floja y no estuvimos nunca en partido. Hubo una fuerte autocrítica por parte de todos e intentando resolver lo que se puede resolver. Es difícil pelear el descenso y convencer. Más que nada en equipos populares”.

Y agregó sobre la situación: “Acá no se le puede pedir que entienda a la gente, ustedes (periodistas) critican y es normal. Uno tiene que tranquilizarse, poner el freno e intentar resolver el problema. Se magnifica todo porque Colón mueve gente. En Newell’s me pasó lo mismo pero lo pudimos resolver de otra manera. No me gusta que se metan con el trabajo, después el análisis y eso está bien. ¿Qué van a decir?, ¿Jugamos bien contra Newell’s? No…”

Por otra parte, sobre su situación personal, dijo: “Yo estoy a gusto, entiendo el problema, entiendo la situación de porquería. El sistema 4-5-1 me gusta mucho y me ha dado resultados. Lo use acá antes, en Olimpo también”.

“No nos podemos sacar de la cabeza la final de la Copa Sudamericana. Pero River perdió la Libertadores en el último minuto y al rato estaba jugando la final de la Copa Argentina… Hay una cuestión de confianza y actitud que no es fácil entenderla” Diego Osella.

Y finalizó: “Contra Boca hay que jugar el mejor partido de la historia. De esto se sale ganando”.