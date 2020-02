https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Si bien el número bajó, respecto a 2019, lo llamativo son los casos en ciudades donde nunca se habían presentado, como Villa Trinidad y Rafaela.

Lo confirmó Carolina Cudós, directora de Epidemiología "Hay 14 casos de dengue autóctonos en la provincia"

“Lo que tenemos en la provincia, es una realidad nuestra. Hay 12 provincias en el país con casos de dengue, la mayoría con circulación autóctona. Santa Fe tiene 36 casos confirmados, de los cuales 14 son autóctonos, es decir que fueron adquiridos en territorio provincial. El resto fue importado”, dijo este viernes la Directora Provincial de Epidemiología, Carolina Cudós, cuando en una rueda de prensa en el Hospital Cullen brindó detalles acerca de la situación epidemiológica en la provincia.

Respecto al año pasado, en cantidad absoluta de casos hasta la semana epidemiológica número 8 que se cumplió el último sábado, “hay un número menor de casos. Lo que sí cambió es que el año pasado fueron afectadas la ciudad de Santa Fe, en un par de barrios especialmente, y la ciudad de Rosario. Ahora, hay menos cantidad, pero dispersa por toda la provincia. Tenemos casos en Reconquista y en distintas localidades. Esta distribución es más riesgosa porque es más difícil hacer un bloqueo y es más factible que el paciente vuelva de viaje y no consulte o lo haga con un médico que nunca había tenido un caso de dengue. Por eso tenemos casos autóctonos en ciudades donde nunca habíamos tenido casos autóctonos como Villa Trinidad y Rafaela”, aseguró la funcionaria.

Precaución con Córdoba

Todo el país está en alerta por el dengue, no solamente hay casos confirmados en varias zonas de Córdoba, como en la Capital, la zona de balneario y Marull. Acá en Santa Fe, además de Villa Trinidad y Rafaela, hay casos autóctonos en Rosario y uno en Reconquista. “La precaución la tenemos que tener adonde vayamos. Si uno se va a mover por el país tiene que tomar los cuidados necesarios para evitar las picaduras de los mosquitos, principalmente repelente. Y acá en la ciudad trabajar muy fuertemente para tener menos criaderos de mosquitos, a quienes no vamos a poder erradicar, pero si no le ponemos recipientes donde puedan poner sus huevos vamos a tener menos infestaciones los casos se reducirán. Esa es nuestra responsabilidad como ciudadanos”, dijo Cudós.



Coronavirus: No hay casos confirmados en el país

La Directora provincial de Epidemiología Carolina Cudós, también se refirió a cómo se está trabajando en Santa Fe en relación al coronavirus. “El protocolo es a nivel nacional, por ende nosotros trabajamos con el mismo, adaptado a la provincia de Santa Fe. El aeropuerto de mayor riesgo es el de Rosario, porque es una vía alternativa a Ezeiza. Ejemplo: si un avión que viene de Italia y no pueda aterrizar allí, Rosario es la primera alternativa”, comentó.

El protocolo nacional, entre otras cosas, consiste en no tomarle la temperatura a todos los pacientes, porque eso ya está demostrado que no sirve por dos cuestiones principales: que el paciente pueda estar incubando la enfermedad y no tener síntomas en ese momento; y la otra, que la persona pudo haberse tomado un antitérmico y no tener fiebre. Entonces esta toma de temperatura ya demostró a nivel mundial que no tiene ningún impacto.

“Lo que sí se hace es una planilla -agregó Cudós- es un diagnóstico autoreferenciado: de dónde vino y si tiene algún síntoma. Allí mismo se deja un contacto por si ese paciente luego tiene síntomas y consulta, y de esa manera tener toda la lista de pasajeros para poder ver que ninguno esté enfermo”.

“No hay ningún caso en estudio, ninguno cumple con el criterio de caso sospechoso, no hay casos confirmados en el país. Hay muchas consultas de gente que viajó pero, para los que están muy preocupados, tienen que saber primero que no todos los países están con circulación activa. Esto va a ir cambiando, día a día. Hay que estar atentos, pero si uno vuelve de viaje, sin ningún síntoma no hay que acudir al médico. El coronavirus no da resfrío. Es decir, puedo tener otros virus que provoque el resfrío, pero no el coronavirus. Lo que sí hay que consultar rápidamente es si uno vuelve con fiebre y síntomas en las vías aéreas superiores: dolor de garganta, tos o dificultades respiratorias. En ese caso no hay que quedarse en la casa, sino ir a una guardia. A nivel nacional fueron estudiados seis casos, de los cuales cinco no tenían ni siquiera, criterios de casos sospechosos. No obstante, fueron estudiados igual”, concluyó Carolina Cudós.