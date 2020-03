Atlético de Rafaela va por tres puntos fundamentales ante Quilmes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Debut 2020. Nereo Fernández podrá estar por primera vez en el año en el arco de la Crema, tras superar una lesión. Crédito: Archivo

Juan Carlos Scalzo | deportes@ellitoral.com | Agencia Rafaela La Primera Nacional se aproxima a en un punto de quiebre y Atlético debe mostrar de una vez por todas si está en capacidad de encaminar su campaña y dar pelea por el ascenso o decididamente queda atrapado en la medianía que lo viene caracterizando hasta aquí. A su vez, atraviesa su peor racha en el certamen luego de acumular dos derrotas seguidas, y ante equipos (Tigre y Defensores de Belgrano) que son rivales directos en las aspiraciones de llegar a la Superliga. Con este panorama este lunes no tiene margen para especulaciones y no le queda otra que salir a ganar para seguir prendido en la lucha por el gran objetivo. La “Crema” tiene 24 puntos, está en la sexta posición de la zona 2, y lo separan 5 unidades de Deportivo Riestra, que juega hoy a las 17, frente al líder San Martín de Tucumán. Entre ambos, se ubica Tigre, con 28, que ganó (3-1) su compromiso de la fecha ante Gimnasia de Jujuy, y es uno de los grandes candidatos a meterse entre los primeros cuatro. Más allá de estas consideraciones, el albiceleste rafaelino deberá levantar mucho su producción respecto de lo que fue el duelo contra el “Dragón”, donde tuvo desatenciones defensivas, se mostró inconexo entre líneas y casi no lastimó en la ofensiva. De entrada, Otta estaba obligado a un cambio por la expulsión de Renso Pérez ante el “Defe”, quien recibió dos fechas de suspensión por roja directa, y su reemplazante será Reinaldo Alderete. También es un hecho el regreso a la formación titular del lateral-volante Lucas Blondel, tras cumplir con la fecha de suspensión, desplazando al atacante Denis Stracqualursi, para retomar el “4-4-2”, como idea táctica. En el arco, y por primera vez en el año, estará Nereo Fernández, recuperado de un desgarro, en lugar de Nahuel Pezzini. Finalmente, la otra modificación se produciría en la zaga central con el ingreso de Franco Racca por el uruguayo Sergio Rodríguez. Necesitado y sin cambios Quilmes no puede levantar cabeza en el certamen y esta noche tiene que ir por un triunfo para no complicarse con el descenso. El DT Sava no hará variantes en el once titular. Para evitarse problemas, el Cervecero deberá ir por tres puntos que le permitan tomar distancia del último de la tabla, pero también para seguir alimentando la ilusión de luchar por ser parte del grupo de los cuatro de su zona que disputarán por el segundo ascenso a la Superliga, aunque esta posibilidad parece haber quedado lejos porque lo separan 9 puntos del último clasificado. Por otra parte, la victoria de All Boys sobre Defensores lo hizo salir del último lugar y Quilmes quedó solo a tres puntos de ese lugar que ahora ocupa Almagro, que juega esta noche con Sarmiento. A pesar de que no le pudo ganar a Gimnasia de Mendoza como local, el DT quilmeño confía en los mismos once y finalmente no hará variantes. También, mantendrá el “4-3-3”, como esquema táctico Quilmes: Marcos Ledesma; Raúl Lozano, Alan Alegre, Abel Masuero y Federico Álvarez; Cristian Zabala, Emmanuel Culio y Gabriel Ramírez; Justo Giani, Mariano Pavone y Leandro González.. DT.: Facundo Sava. Atl. de Rafaela: Fernández; Maximiliano Paredes, Racca, Alexis Niz, Ignacio Liporace; Blondel, Alderete, Emiliano Romero, Junior Mendieta; Leonardo Acosta e Ijiel Protti. DT. Walter Otta. Estadio: Centenario. Árbitro: Diego Ceballos. Hora: 20. Estudiantes, el nuevo líder Estudiantes de Río Cuarto quedó como único puntero de la Zona A de la Primera Nacional, al derrotar a Atlanta por 1 a 0 en un partido correspondiente a la decimonovena fecha del certamen de ascenso. El conjunto cordobés se impuso con un tanto de Javier Ferreira, a los 19 minutos de la primera etapa y con este triunfo se ubicó en lo más alto de la tabla con 36 unidades seguido por Estudiantes de Buenos Aires que previamente venció como local por 2 a 0 a Barracas Central. Más tarde, San Martín de San Juan venció a Agropecuario por 3 a 2. El elenco cuyano abrió la cuenta a los 6 minutos del primer tiempo por medio de Pablo Ruiz mientras que a los 40 de la misma parte Martín Comachi igualó el partido. Además Ferro venció agónicamente como visitante a Mitre de Santiago del Estero por 1 a 0 con un gol de Renzo Tesuri, a los 45 minutos de la segunda parte. Por último, en el único partido disputado este domingo en la Zona B, Gimnasia de Mendoza se impuso por 3 a 1 a Villa Dálmine, resultado que le permitió superarlo en la tabla de posiciones. Federal Amateur: Ben Hur ganó y es líder El equipo de Trullet se impuso por 1 a 0 a Atlético San Jorge con un golazo de Diego Núñez cerca del final y quedó primero en la zona. Ambos están clasificados. Fue un triunfo con total legitimidad el del equipo de Rafaela, que así quedó primero hasta que juegue San Jorge con Ateneo el próximo fin de semana. La “BH”, ahora, tendrá la última fecha libre y luego esperará por los rivales en la segunda ronda. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

