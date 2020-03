https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Como se recordará, Paolo se había ido a Rosario Central teniendo contrato firmado con Vignatti. El Extremadura de España debe pagar por un juvenil sabalero.

También los derechos del pibe Marín Colón le ganó el juicio a Montero en la FIFA

En medio de tantas noticias negativas en los últimos tiempos en el Mundo Colón —el equipo no gana y está cada vez más hundido con el promedio—, parece que empezaron algunos buenos indicios. Por un lado, lo que es un secreto a voces: se eliminará un descenso, por lo que el tercero de abajo para arriba deberá jugar una Promoción con un club del ascenso, como era antes. Esto supone, más allá que Patronato lo alcanzó en la línea de los promedios para la permanencia al Sabalero, un oxígeno enorme para el once de Diego Mario Fransico Osella. Es que ahora, se van dos y el otro sobrevive con otra chance extra (esto es algo que oficializará la dirigencia con el “Chiqui” Tapia en las próximas horas).

A la espera que ahora las noticias aparezcan con los “players” en el campo de juego, también empiezan a llegar buenos indicios en el terreno de los números, porque la FIFA le acaba de comunicar dos fallos a favor para la entidad del Barrio Centenario:

— 1) Colón le ganó (de manera inédita) el juicio al entrenador uruguayo Ronald Paolo Montero.

— 2) Colón le ganó el juicio al Extremadura de España por un juvenil sabalero de apellido Marín.

Estas dos notificaciones llegaron al estudio del Dr. Ricardo Frega Navia, en la Capital Federal, donde además Colón está al tanto de un posible mecanismo de solidaridad en caso que Los Angeles Galaxy ejecute en 20 millones de dólares la cláusula por el delantero cordobés Cristian Pavón que apenas jugó un semestre con la sabalera en el recordado ascenso.

En su momento, después de estar seis meses “parado” el expediente, la entidad madre del fútbol mundial dio inicio al proceso (Colón reclamaba abandono de trabajo y daños).

La demanda de Colón se bifurcó claramente en dos campos:

— 1) Colón exige el resarcimiento de daño económico.

— 2) Colón exige el resarcimiento de daño deportivo.

Para exigir el daño deportivo, con un entrenador que se va en el medio del río, los letrados sabaleros buscaron los antecedentes del llamado “Caso Matuzalem”: en julio de 2007, cuando el futbolista brasileño Francelino Matuzalem decide rescindir su contrato con el Shakhtar de Ucrania para recalar en el Real Zaragoza, justo una semana entes de debutar en la Champions. El club ucraniano reclamó entonces al Zaragoza los 25 millones de la cláusula de rescisión de contrato del futbolista. En el 2010, el Tribunal de Arbitraje Deportivo condenó al club aragonés a pagar 13,8 millones en concepto de indemnización.

Luego de varias apelaciones, la sentencia firme, por el daño deportivo, quedó fijada en seis salarios del mejor contrato. Como el contrato del Zaragoza era superador, Fifa tomó esos seis salarios como indemnización.

Ahora se conoció el resultado: Colón le ganó el juicio a Paolo Montero en una cifra cercana a 25.000 dólares. En los pasillos sabaleros existe conformidad por el fallo pero no por el monto.

“Siempre fue un reclamo inédito. No hay antecedentes de acciones contra entrenadores en Fifa; sí de jugadores, como el caso Matuzalem. Por eso el planteo de Colón está claramente sustentado, el trabajo de sus abogados es impecable. Montero sabe que deberá pagarle a Colón y su defensa hace lo lógico: quieren embarrar la cancha y pagar lo menos posible”, publicó en su momento El Litoral.

En su momento, Paolo Montero había dicho: “Nosotros en su momento tomamos una decisión, que era irnos y nada más. Después lo hicieron todo los dirigentes de Colón. Yo nunca hablé de nada, porque no me interesa decir nada. Soy un agradecido de que me dieran trabajo, pero me sorprende como terminó todo. No sabía que era tan importante para los dirigentes de Colón, porque no soy ídolo y no jugué en el club. Estuve seis meses y nada más”.

En principio, por lo que pudo averiguar El Litoral, la representación de Paolo Montero no irá al TAS y acatará el fallo de la FIFA, por lo que abonará esos 25.000 dólares y los honorarios correspondientes.

23.000 dólares por un pibe

Además de darle por ganado el juicio de Paolo Montero, también la FIFA falló a favor de Colón en un reclamo por el famoso mecanismo de solidaridad, con un juvenil de apellido Marín que se fue al fútbol español.

Concretamente, por haberlo formado al chico en sus primeros años, el club Extremadura de España deberá pagarle 23.000 dólares a Colón, más los costos del reclamo.

Cobraría por Pavón

Como se sabe, el cordobés Cristian Pavón jugó un semestre en el ascenso con la camiseta de Colón y dejó una excelente imágen. Ahora, el puntero y goleador corre en la MLS de los Estados Unidos, club que estaría dispuesto a hacer uso de la opción de compra fijada en 20 millones de dólares por Boca. En el caso Pavón, Colón reclamaría el mecanismo de solidaridad, por lo que percibiría unos 50.000 dólares.