Es "inminente" una nueva convocatoria a los docentes

El gobierno pretende desactivar el paro ya votado para la semana que viene. La ministra Adriana Cantero negó la intención de “presionar” a los maestros para lograr la sanción de la ley de Emergencia. Y lamentó que en las asambleas no hubiesen existido mociones para evitar el paro.

El Ministerio de Educación espera que se consume este segundo día de paro para volver a convocar a los gremios docentes y reencauzar la discusión paritaria. “La convocatoria es inminente”, dijo este martes a El Litoral Adriana Cantero. La titular de la cartera educativa confirmó que se trabaja en una reformulación de la propuesta, aunque insistió en defender el ofrecimiento inicial que los sindicatos rechazaron. “No fue una mala propuesta”, volvió a decir a este diario. “La provincia aportaba dos tercios de esos tres mil pesos que ofrecimos como mejora. Había sido una oferta similar a la de otras provincias, teniendo en cuenta el período marzo-junio, porque la intención es trabajar tramos cortos y seguir viendo qué pasa”, planteó.



Por un criterio de prudencia, prefirió no adelantar los componentes de la nueva propuesta; y sobre la anterior, enfatizó que “ameritaba ser analizada”. “Estaba en sintonía con las demás provincias, y lo ofrecido para el primer semestre tampoco era muy diferente de lo que en años anteriores se planteaba como mejora para ese mismo período de tiempo. Por eso sostenemos que debían haberse iniciado las clases, y mantener la discusión abierta”, opinó. Sobre esa base, objetó que no se hayan gestado mociones para no iniciar un plan de lucha. “No hubo una sola moción por el no paro. Es decir, por sentarse y seguir negociando como sí sucedió en otras provincias donde se rechazó la propuesta pero se volvieron a sentar inmediatamente y las clases arrancaron igual. Yo hubiera esperado eso -dijo-; una puerta abierta para seguir dialogando mientras se daba clases, porque desde que asumimos estamos conversando con los gremios. Y la decisión de dejar la paritaria abierta para retomar en junio marcaba la disponibilidad a la construcción colectiva. Eso tal vez no se entendió. Debemos esforzarnos ahora para lograrlo”

- La votación por el rechazo fue abrumadora y el paro, contundente. ¿Qué lectura hace de ello?



- Las aspiraciones de los trabajadores siempre son legítimas. El tema es si esas expectativas están en sintonía con las posibilidades reales de lo que se plantea como incremento salarial. Una cosa es una oferta salarial en una economía en expansión, y otra, en un contexto de crisis económica como la que tiene el país y la provincia. Lo ofrecido no era un despropósito ni absurdo ni irrisorio.

- Desde Amsafe piden no ser objeto de un chantaje para la sanción de la ley de emergencia. ¿Qué dice a esto?



- No me hago cargo de eso. De ninguna manera. Lejos está en mi trabajo con los docentes la intención de presionarlos sobre este tema. En todo caso lo que hacemos es explicar el contexto. Los maestros, que además enseñan a comprender el mundo en el que vivimos, tienen que entender también ese contexto. Quizá con esa intención fue que mencionamos el tema de la ley. Desde ya que si tuviéramos esa herramienta, contaríamos con otras posibilidades. Pero eso no busca presionar a nadie.

Adriana Cantero: "No fue una mala propuesta. Por eso sostenemos que debían haberse iniciado las clases, y mantener la discusión abierta, como en otras provincias".Foto: Flavio Raina

Consolidación



En el Boletín Oficial de este martes se publica el decreto Nro. 135 del gobernador Omar Perotti, a través del cual se reglamenta el artículo 54 de la ley de presupuesto. Dicha reglamentación establece una consolidación de deudas en la provincia, y una convocatoria de acreedores para determinar cómo, cuándo y qué se paga.