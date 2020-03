https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 05.03.2020

13:58

El intendente Jatón inauguró las sesiones del Concejo Integrar a los más postergados, el desafío en el primer discurso

En unos días, Emilio Jatón cumplirá tres meses al frente de la intendencia santafesina y este jueves volvió al Concejo Municipal para inaugurar, por primera vez, el período de sesiones ordinarias. Eligió como espectadores más cercanos en el recinto a referentes barriales, de instituciones y Ong‘s de la ciudad; a sus funcionarios los ubicó en las gradas de la planta alta. Todo un gesto para lo que iban a escuchar.

Como punto de partida de su discurso, resumió en cuatro temas clave las “dificultades que marcaron el inicio de su gestión” y que condicionaron la prestación de servicios esenciales, tal como reconoció: la recolección de residuos, con deudas con las empresas de más de $ 600 millones y 200 reclamos ciudadanos diarios; el transporte público, en el marco de un nuevo Pacto de Movilidad que quiere impulsar, pero con el gran problema de la asignación de menos subsidios nacionales para los colectivos que está “en vías de solución”, dijo; el mal estado de algunos espacios públicos; y más de 100 edificios municipales propios y alquilados que requieren de “urgentes acciones de mantenimiento”.





Recordó que esta situación todavía es objeto de investigación por parte de la Sindicatura municipal, en el marco de la auditoría interna que está relevando los últimos 6 meses de la gestión pasada. En este punto, dejó un compromiso, que puede leerse a la vez como un mensaje para su antecesor: “Cuando me toque dejar esta distinguida función me comprometo a no tomar ninguna decisión ni a ejecutar ninguna acción, de ningún tipo y alcance, que limite u obstaculice las posibilidades de gestión del gobierno entrante”, dijo.





Seguridad





Entre las mayores dificultades que reconoce en la ciudad, la seguridad estuvo presente. Anunció que convocó al Consejo de Seguridad Urbana para el martes de la semana próxima, con el objetivo de articular acciones y “actuar sin peleas estériles ni mezquindades o ventajismos”. Y que resignificará el rol de la Guardia de Seguridad Institucional (GSI) para fortalecer sus capacidades de prevención junto a los vecinos, aunque denunció “escollos que estamos intentando superar” como “camionetas rotas y falta de insumos”.









Integrar integrar e integrar





La mayor parte del tiempo -habló durante casi una hora- la usó para trazar las “Acciones 2020”, con la integración de la ciudad como hoja de ruta y con la “transformación positiva de los barrios que históricamente fueron relegados y estigmatizados”, como gran objetivo.





Para esto, se propuso llevar adelante el programa Integrar, transversal a casi todas las Secretarías, y con una inversión que ocupa el mayor porcentaje del presupuesto municipal, además de recursos provinciales. Amplió la idea que venía manifestando de potenciar los jardines municipales, con mayor foco en las familias y en los barrios, y con la novedad de una nueva oferta de cursos de inglés de la Escuela de Idiomas Municipal, que saldrá de su tradicional sede para llegar a Santa Rosa de Lima. Una experiencia piloto, que si funciona sería un gran acierto replicar en muchos otros sectores.





Con los sectores más postergados como prioridad, dijo que pondrá en marcha una nueva propuesta a la que llamó “Barrio mío”: acciones que mejoren el hábitat a través de nueva infraestructura, espacios públicos y equipamiento social. “Este año lo vamos a implementar en los barrios Las Lomas, Nueva Pompeya y Varadero Sarsotti”, prometió.



Niñez, vejez y mujeres





Jatón se propuso fortalecer en serio las políticas de género. Partió de jerarquizar el área dentro de la estructura municipal, pero además, la acompañó de recursos aumentando el presupuesto. E implementará un plan de capacitación para funcionarios y trabajadores públicos en materia de género, invitando también al sector privado, para hacer propios los postulados de la Ley Micaela, que este viernes será reglamentada por el gobernador.

En casi todo su discurso destaca que buscará incluir en sus políticas de gobierno a los vecinos más vulnerables, con prioridad en niños, adolescentes, jóvenes y ancianos, sin dejar de valorar las potencialidades que tiene el sector productivo -el comercio, la industria, los emprendedores- como generador de trabajo y desarrollo.





Mantenimiento más que obras





Por lo que se desprende del discurso, y del presupuesto ya aprobado, este año -marcado por una profunda crisis de recursos económicos- no se harán grandes obras en la ciudad. Apenas algunos arreglos en edificios municipales, y mantenimiento de la red vial y del alumbrado público.





Los ejes de gestión, y los recursos del presupuesto, están más orientados a garantizar la prestación de los servicios básicos, con una tarea muy difícil por delante en residuos y transporte, y a implementar algunas políticas de fondo, ancladas en el cuidado del medio ambiente y en los sectores más vulnerables para achicar las desigualdades que hoy tiene la ciudad.





“Es hora de gobernar con la sociedad”, dijo antes de finalizar. “El año que viene, cuando nos volvamos a encontrar en este recinto, queremos rendir cuentas de todo lo que compartimos hoy”, cerró.

La opinión de los concejales





“Espero que en 2021 haya cumplido mínimamente lo que hoy propuso”. Luciana Ceresola (Cambiemos). “Fue un discurso lleno de buenas intenciones pero la situación de la ciudad difiere bastante del panorama que nos ha pintado. Destaco que quiere fortalecer la GSI, porque creo que el problema principal de los santafesinos es la inseguridad, más allá de las cuestiones económicas del municipio y de la limpieza de la ciudad, aunque la buena iluminación y el desmalezamiento de pastizales contribuyen a la seguridad”.

“Fue un discurso con una fuerte impronta social”. Leandro González (FPCyS). “El proyecto busca que cada vecino o vecina estén incluidos como hacía mucho tiempo no lo estaban. Es necesario articular con los gobiernos provincial y nacional porque estamos en una situación de crisis económica muy complicada. La herencia recibida de la gestión anterior es preocupante”.

“Acompañamos la buena intención que ha manifestado”. Jorgelina Mudallel (Justicialismo). “Esperamos que la diferencia partidaria que el intendente dice que no hay que tener a la hora de resolver los problemas sea tenida en cuenta para resolver la ley de necesidad pública (emergencia) a nivel provincial, para que los vecinos de Santa Fe tengan herramientas para resolver sus demandas”.





“No encontré soluciones concretas”. Sebastián Pignata (Frente Renovador). “Fue un discurso basado en lo genérico de la ciudad, producto de la herencia recibida de Corral. Hay una necesidad de mirar para atrás no sólo los últimos seis meses, sino los cuatro años. La falta de soluciones concretas tiene que ver con el problema financiero que tiene hoy la ciudad”.





“Queremos Mesas Barriales de Seguridad”. Guillermo Jeréz (Barrio 88). “Estamos de acuerdo en los lineamientos generales de su plan de gobierno. En cuanto al anuncio de la convocatoria del Consejo de Seguridad, creemos que se corre siempre detrás del problema. Ese consejo no existe porque no hay un plan de seguridad. Nosotros proponemos la creación de las Mesas Barriales de Seguridad, y que el Consejo de Seguridad se reúna periódicamente y sea ejecutivo para dar soluciones a la sociedad”.