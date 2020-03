Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Faltan los biguás

CLAUDIA MERCEDES GONZÁLEZ

“Quiero saber por qué faltan los patos en la Fuente de los Biguás de la Plaza de Mayo. Es indignante la mugre y el descuido de los alrededores de Casa de Gobierno. No pretendo que se parezca a la prolijidad de otras urbes, pero realmente está muy feo”.

Iluminación

PATRICIA REYNA

“Necesitamos que por favor arreglen las luminarias en el perímetro del Colegio Nacional”.

Jubilados jóvenes

RAMÓN

"A las leyes hay que ir reformándolas para hacerlas más actuales. Por ejemplo, la ley de jubilación hay que actualizarla porque cada vez los seres humanos somos más longevos. Por eso sostengo que los policías no pueden jubilarse cuando están en plena juventud”.

Un domingo diferente

CRISTINA DE BARRIO CIUDADELA

“A través de este espacio quiero agradecer a un vecino -Kiko-, representante de la Comparsa “La Macumba”. El último domingo de Carnaval nos hicieron deleitar con su música y baile en el Paseo Ciudadela (entre Padilla y Quintana). Lo hicieron de manera desinteresada, pasando todas las familias de la zona un domingo distinto. Por eso queremos agradecerles y desearles éxito”.

Qué poco se valora la vida

MARTA SNAIDERO

“En El Litoral publicaron una nota que dice que “Pagarán casi 4.600 dólares a voluntarios que se infecten el coronavirus para desarrollar una vacuna”. Yo me pregunto, ¿no es delito promover que se infecten, con probabilidad de muerte, a cambio de un pago en la moneda que sea? ¿No sería mejor denunciar esta incitación a someterse al contagio de este virus con probabilidad de muerte, jugando con la necesidad económica de ciertas personas? Me parece terrible que mientras hay científicos tratando de hallar una cura, se pague a personas sanas para ‘contraer’ el virus. ¿Acaso los seres humanos son ratones de laboratorio, cuya vida se valora en 4.600 dólares?

Por más que sea voluntario, es transmitir una enfermedad o inocularla en un cuerpo que no la tiene”.

Peces: seres sintientes

HUGO LUIS BONOMO

“Una breve observación, que tiene que ver con la depredación pesquera. En principio; está científicamente comprobado que los peces sufren, sienten dolor. Muchos países avanzados consideran la pesca por ocio, como moralmente inaceptable. En Alemania, una ley dice: ‘Nadie puede ni debe, sin un motivo razonable, infringir dolores, enfermedades o daños a un animal’, y quienes lo hacen pueden sufrir hasta 3 años de prisión. Los ridículamente llamados deportistas, dicen defender la depredación, y condenan a los pescadores comerciales que pescan, entregan y reciben dinero; pesca que debería ser ilegal. Los que se dicen deportivos, pescan, entregan, o hieren gravemente a los peces, para recibir dinero, en increíbles negocios, con premios millonarios, en congregaciones de falsos amantes de la naturaleza, que la destruyen por ocio y placer, potenciando su crueldad y rotulando sus crímenes como una fiesta de los peces que ellos persiguen y hieren”.

Agradecimiento

MARÍA ELENA BUSQUETTI

“Quiero agradecer y destacar el acompañamiento recibido por el equipo médico de DOMUS, durante la atención de mi esposo José Benítez, por su calidad humana inigualable. A la Dra. Boxler, Dr. Chiarulli, Kinesióloga Susmann, Psicooncóloga Martínez, Enfermera Sterren”.