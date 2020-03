https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 11.03.2020

Medidas de prevención ante el Covid-19 Coronavirus: en las escuelas santafesinas se aplica el protocolo de Nación

Continuar con el ciclo escolar establecido, pero no asistir en caso de presentar fiebre y síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta o dificultad para respirar), y permanecer en el domicilio sin contacto social por 14 días para el caso de niños o niñas y personal que regrese de viaje desde áreas con transmisión de coronavirus -aunque no presenten síntomas- son algunas de las recomendaciones del gobierno nacional que el Ministerio de Educación de la provincia trasladó a las escuelas santafesinas.





Por lo demás, los consejos son los mismos que a toda la población: lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o utilizar soluciones a base de alcohol, cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo o usar un pañuelo descartable al estornudar o toser, ventilar los ambientes, limpiar las superficies y los objetos que se usan, y no automedicarse.

¿Cómo trabajar la prevención en las aulas?

Un ejemplo de esto es el material audiovisual realizado por la Asociación de Padres del Colegio Calvario de la capital provincial. Allí, produjeron este video para la comunidad educativa de la institución de barrio Constituyentes, pero que bien podría replicarse y difundirse en otras entidades.