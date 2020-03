https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 11.03.2020 - Última actualización - 20:49

20:46

Figura como beneficiaria La diputada Orciani denunció graves irregularidades en la Tarjeta Alimentar

La diputada provincial radical del Frente Progresista, Georgina Orciani, denunció penalmente en el Juzgado de Venado Tuerto para que se investigue el procedimiento de entrega de la Tarjeta Alimentar y de la Asignación Universal por Hijo (AUH) debido a que figura como beneficiaria de la tarjeta impulsada por el gobierno nacional.

“Cuando advertí semejante irregularidad me presente en la justicia, porque es grave y no sabemos si se trata de un caso aislado o es algo más extendido”, y agregó, “Sospecho que se trata de un error administrativo porque de ninguna manera inicié una gestión para acceder a dichos beneficios. Es más, depositaron en una cuenta a mi nombre la AUH pero esa caja de ahorro jamás tuvo movimientos de dinero por las razones señaladas”, expresó indignada la legisladora.

El lunes 9 de marzo, Orciani se anotició de que integraba la lista de beneficiarios de la Tarjeta Alimentar, por lo que presentó una denuncia formal para dejar en claro que ella no debía cobrar este beneficio, ya que además era una “persona políticamente expuesta” por trabajar en la Comuna de Santa Isabel previamente a su asunción como diputada provincial. “Mi función pública y mi honor me demandan aclarar este error que esperamos se subsane y se aclara”

“Tal como lo establece el programa, se trata de una política de complemento integral alimentario, por lo que sería inaceptable que fuese beneficiaria de esta tarjeta, cuando en verdad, muchos son los argentinos que verdaderamente lo necesitan. Es más, considero que ha sido una buena medida adoptada por el gobierno nacional para asistir urgentemente a los sectores sociales más vulnerables para hacerle frente a la crisis económica”.

La Tarjeta Alimentar, entre algunos de los cumplimientos, le corresponde cobrar a personas que perciben la Asignación Universal por Hijo con hijas e hijos de hasta 6 años inclusive. En el caso de la diputada, no solamente integraba la lista de beneficiarios de la Tarjeta sino que además “durante tres meses desde noviembre de 2019 a enero de 2020 estuvieron depositando la AUH” en una cuenta a su nombre. “Es una caja de ahorro del Banco Credicoop que nunca tuvo movimiento de dinero porque jamás tocaría algo que no solicité. Con todo esto, crece mi preocupación sobre un programa con evidentes irregularidades. Mi caso puede ser uno de miles y se debería investigar lo antes posible”, expresó la diputada oriunda de Santa Isabel.

La denuncia por irregularidades en el manejo de este sistema en el que se encontró perjudicada cobró amplia repercusión mediática, por lo que la diputada del bloque radical salió rápidamente a denunciar los hechos en sus redes sociales y en los medios de comunicación.

Asimismo Orciani agregó: “La verdad es que en el momento que me enteré de estas irregularidades me vi en la necesidad inmediata de aclarar la situación porque no podía creer lo que estaba sucediendo. No puedo dejar de lado que mi errónea inclusión, probablemente tenga un efecto perjudicial para otra persona que debía ser incluida y no lo fue”.

Finalmente la legisladora sentenció: “Corresponde iniciar una investigación penal con el propósito de saber las responsabilidades que pudieran desprenderse de los hechos en cuestión”.