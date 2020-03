Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Inscripciones accesibles

ATILIO SCHWEIZER

“Tengo 80 años y quiero hacerle una sugerencia al señor intendente. Fui a averiguar al Centro de Deporte Municipal ubicado en la Costanera cuándo comenzaba la inscripción para natación de adultos mayores. Me informaron que la misma comenzaba el día 12 de marzo en calle 25 de Mayo 2714. Comentando con viejos compañeros de años anteriores, todos concluimos que esta decisión nos trae algunos inconvenientes al tener que viajar por propios medios o públicos a un lugar de difícil acceso para nuestra edad, ya que se carece de estacionamiento y por la cantidad de tránsito. el lugar céntrico elegido es peligroso para las personas de edad avanzada a las cuales está dirigido el ofrecimiento. Agradecería se revea esta situación y se vuelva a inscribir en la Costanera, de fácil acceso, amplio, sombreado y en el que el tránsito no ofrece inconveniente para nuestro lento desplazar. Gracias”.

Defender al campo

ALFREDO SALOMÓN

“Lo único que le faltaba al Gobierno era tirarse en contra el campo. Pensar que en este país se come gracias al campo, el campesino entrega su vida al trabajo y por lo tanto merece gratificaciones, ya sea espirituales como materiales. Sin embargo lo asfixian con impuestos y más impuestos... ¿Todavía no se han dado cuenta que si desaparece el campo se lleva puesto al país? el Gobierno debería sostener y defender al campo de un modo permanente y de esa manera todos estaríamos mejor. Creo que si no fuese por el campo en este momento seríamos una toldería con Moyano a la cabeza. Dios nos libre y proteja de semejante situación. Muchas gracias por el espacio.

El saludo de la paz

UNA LECTORA

“Antes que nada quiero agradecer el espacio al diario para plantear el tema de las orientaciones sobre esta pandemia o epidemia que estamos viviendo, porque por más que se dice que acá se cumple ordenadamente el protocolo yo escucho o veo en la tele que cuando se habla de dar el saludo de la paz, algunos aconsejan que las personas no se tienen que besar y se pueden dar la mano, otros dicen que no se tienen que dar la mano y se pueden besar, otros que ninguna de las dos cosas. Yo me acuerdo cuando fue lo de la Gripe a en las parroquias había pizarrones donde se aconsejaba a los fieles hacer un saludo con la cabeza o un saludo simbólico y se cumplió muy bien eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa, tiene algo que ver en el contagio, puede incidir o no? Les agradecería si ustedes pueden aclararlo. Desde ya muchas gracias”.



N. de R. Desde la Arquidiócesis de Santa Fe recomendaron no realizar el rito de la paz durante este período y sugirieron que la comunión eucarística se distribuya a los fieles solamente en la mano, extremando las medidas de higiene, lavándose las manos antes y después de ese servicio.



¿El fin justifica los medios?

MARTA SNAIDERO

“La compañía propietaria Il Divo del laboratorio en el centro de innovación Queen Meridium Presas en Londres puso precio a la vida humana. a quienes estén sanos y voluntariamente accedan a infectarse con el virus coronavirus le valoran la vida en aproximadamente 4600 dólares. Menos mal que no sucede este experimento en Argentina, quienes necesitados del bien metal o papel se trasformarían en ratas de laboratorio hasta por billetes de cinco pesos sacados de circulación. Mientras el mundo que avizora el final, intenta aniquilar con ensayos o ruegos este nuevo flagelo, en Londres atacan con inyectables, eso sí, la publicación aclara que tomaran recaudos. ¿Hasta qué punto están dispuestos a llegar en Queen Meridium Presas? Obviamente no es un lujoso navío que transporta hacia días plenos de felicidad a sus pasajeros, este laboratorio es en un lugar cerrado apartado del resto del mundo. Si logran la vacuna serán héroes, si fracasan, asesinos...”.