El experimentado dirigente político santafesino, habló sobre el ofrecimiento para ser candidato a presidente y sobre el presente del club de sus amores.

Mario Barletta "Está claro que Colón no merece estar en la situación por la que atraviesa..." El experimentado dirigente político santafesino, habló sobre el ofrecimiento para ser candidato a presidente y sobre el presente del club de sus amores.

El ingeniero Mario Domingo Barletta es un santafesino de vasta trayectoria académica y política. Partiendo de haber sido Rector de la Universidad Nacional del Litoral; transformándose posterioremente en Intendente de la Ciudad de Santa Fe, Diputado Nacional y recientemente, Embajador Argentino en Uruguay, durante la presidencia de Mauricio Macri.

Además, fue presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical y hombre de referencia en la centenaria fuerza política argentina. Pero amén de todas estas cuestiones, colonista desde la cuna.

* “A los cinco años comencé a ir a la cancha de Colón, de la mano de mi padre, a quien lamentablemente perdí cuando solamente tenía diez. Luego siguió ese ritual junto a mis hermanos, para posteriormente, hasta ahora, seguir a mi querido club en cada presentación posible”, expresa con singular sentimiento.

Inmediatamente, responde a la consulta de cómo se produjo el ofrecimiento, para eventualmente transformarse en candidato a la presidencia en los comicios que tendrán lugar en junio venidero (según anunció días atrás, el actual titular, José Vignatti).

* “Todo comenzó antes de fines del año pasado, cuando todavía cumplía funciones como Embajador de Argentina en Uruguay, cuando un grupo de amigos deslizó la invitación para una eventual candidatura a la presidencia de Colón. Ya instalado nuevamente en Santa Fe esto se reavivó, pero sin dudas, por ahora no son más que conversaciones preliminares”.

* “Amén de esta posibilidad, está claro que hoy estoy más preocupado por los promedios del descenso que en transformarse en un eventual candidato. Es decir que por estos días me gana claramente el hincha que convive en mí...”, agregó.

Un presente paupérrimo

En la continuidad de la charla, Barletta, se refirió a la compleja situación por la que atraviesa la institución santafesina, que sin dudas excede a las cuestiones eminentemente deportivas.

* “Obviamente, en el tema dirigencial no puede ser la pasión lo que te guíe, sino el conocimiento cabal de un mundo muy complejo; más aún, en los tiempos que corren... En lo que respecta al presente de Colón, lamentablemente hay una cantidad inconmensurable de problemas; a punto tal, que creo no existe ningún estamento del club que no los tenga”.

* “Todo esto, hace que no solo sea un presente muy complejo, sino que la visión a futuro no asoman demasiadas esperanzas. Por ende, es imprescindible atender a un momento institucional y deportivo, que creo no equivocarme en describir como de los peores de la historia”, afirmó.

Sin embargo, no dudó en apostar al futuro, partiendo de la base que deberían tomarse decisiones adecuadas para intentar atravesar la crisis actual.

* “Nunca habría que perder las esperanzas, por lo que esperamos que los actuales dirigentes asuman las responsabilidades que les corresponden e intenten por todos los medios, intentar mejorar este presente. Lógicamente, es imprescindible dejar de lado los intereses propios y pensar en lo que el Club Atlético Colón realmente representa”.

* “Porque nadie debe dudar que Colón no solo no merece estar donde se encuentra actualmente: por historia propia y por su gente, que es el máximo valor que posee. Como lo demostró el 9 de noviembre pasado, en la inolvidable final de la Copa Sudamericana y mucho más allá del adverso resultado final”.

¿Y ahora... ?

Finalmente, consultamos a Mario Domingo Barletta sobre cuáles deberían ser los factores para que finalmente se concrete la posibilidad de ser candidato a presidente del Club Atlético Colón.

* “Evidentemente, son varios aspectos a tener en cuenta. Entre los que se encuentra mi pasión política por trabajar por la gente de la ciudad y la provincia de Santa Fe. Ese es un aspecto en el que me siento muy cómodo, a partir de la experiencia generada en las gestiones pasadas, como Rector de la UNL o como intendente, entre otras”.

* “La situación electoral actual del país puso a la Unión Cívica Radical en un sitio desde el cual debemos generar todas las energías y capacidades, en pos de volver a conducir los destinos de esta ciudad e intentar de que vuelva a repetirse lo que no ocurre desde los tiempos de Don Aldo Emilio Tessio: que un radical ocupe la Casa Gris santafesina”, concluyó.

Anécdotas...

En un momento de la entrevista, Mario Barletta rememoró con especial satisfacción sus épocas de futbolista: “jugué desde muy joven al fútbol; era carrilero por derecha, y lo hacía bastante bien (afirma con una sonrisa cómplice). Integré habitualmente la selección del colegio y hasta fuí director técnico en Loyola de Santo Tomé”.



Con la firma de Bruno Meloni, síndico suplente, ingresó al club este jueves una nota crítica hacia el trato que se recibe de parte de la directiva, que se suma a la que volvió a enviar Ricardo Luciani, síndico perteneciente a la Agrupación Colón campeón que lidera Ricardo Magdalena.

En esta última nota, se reitera el pedido para que en plazo de cinco días hábiles se contesten una serie de consultas que se realizaron en agosto del año pasado y que tienen que ver con la situación del padrón societario y la ratificación de que voten los denominados socio-jugador.

En este caso, el de Luciani, “quiero ejercer mi derecho y deber de síndico, representante de los socios del club y sin poner palos en la rueda porque esa es la temática de la Agrupación, máxime en este momento en el que queremos ayudar a que Colón salga adelante de una situación muy comprometida”.

Se recuerda que el propio Vignatti anunció que las elecciones se realizarán en el mes de junio.