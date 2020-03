https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 17.03.2020 - Última actualización - 13:00

Al menos por estas dos semanas

Desaconsejan hacer actividad al aire libre, a pesar de que no hay prohibición

Tras observarse decenas de santafesinos en la costanera, Andrea Uboldi, ex ministra de Salud y actual asesora del gabinete provincial ante la pandemia , recomendó: “No salimos al parque, ni al aire libre. No nos encontramos en cumpleaños ni en casamientos”.

Evitar salir. Si bien no hay restricción circulatoria, los expertos recomiendan evitar actividades recreativas hasta en espacios abiertos. Crédito: Mauricio Garín / Archivo

Por Tomás Rico SEGUIR Ante el estado de alerta en varios países del mundo y que ha dejado en cuarentena a millones de personas por la propagación del coronavirus, en Argentina por el momento no hay restricciones de circulación y las actividades al aire libre no están prohibidas. En Santa Fe, a raíz de un video que se publicó en el sitio web de El Litoral en la noche del lunes (www.ellitoral.com), en el que se observan decenas de santafesinos realizando actividad física en la Costanera Oeste, y que ocasionaron opiniones cruzadas sobre si está bien salir a caminar, a correr o bien sentarse en un una plaza. Ante esta incertidumbre de qué es lo recomendable hacer y qué no, este medio consultó a Andrea Uboldi, ex ministra de Salud de la provincia y una de las expertas convocadas por la actual gestión provincial para integrar el gabinete de asesores para atender la pandemia de Covid-19. ¿Se puede salir a caminar al aire libre? ¿Se desaconseja? consultó El Litoral. A lo que Uboldi respondió: “En estas dos semanas les pedimos a todos hacer el máximo esfuerzo para quedarse en casa, que es el único lugar para estar seguro en este momento y para acompañar a aquellos que quizás no puedan defenderse del virus”, aconsejó Uboldi. El consejo de quedarse aislado en el hogar de cada uno radica en la necesidad de evitar el contacto con otras personas, “así evitar transformarnos en un transmisor de la enfermedad, contagiarnos y enfermar”, resaltó una de las voces expertas de la provincia. A su vez, la prioridad de restringir voluntariamente la circulación por la ciudad va de la mano en ayudar a los profesionales de la salud. “Tenemos que acompañar a todo el equipo de salud que está haciendo y que va a hacer el mayor esfuerzo para atender a todos”, indicó Uboldi y recomendó: “En estas dos semanas no viajamos, no salimos al parque, ni al aire libre. No nos encontramos en cumpleaños ni en casamientos”. Como mensaje final, la ex ministra reiteró: “Quedémosnos en casa, podemos en estas dos semanas hacer un esfuerzo para que todo el país tenga una respuesta diferente frente a este virus. La mejor estrategia es cuidarse mucho e insistir con las medidas de higiene. Países con restricción circulatoria En España donde el gobierno decretó el estado de alarma por el coronavirus, las limitaciones para los ciudadanos son rigurosas y establecieron que la circulación sólo está permitida para ir a comprar alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad; ir al médico y a los establecimientos sanitarios; al trabajo (esto incluye las prestaciones profesionales que se realicen en el exterior); regresar al domicilio principal; dar asistencia a personas mayores, menores, dependientes, con discapacidad o especialmente vulnerables; ir al banco o a la compañía de seguros o salir por causa de fuerza mayor o necesidad. También permiten sacar a sus mascotas a la calle, pero debe realizarse individualmente. Al perro se le puede dar un paseo breve y cuidando en todo momento el contacto con otras personas. Las recomendaciones de prevención deben cumplirse minuciosamente. La actividad al aire libre quedó de momento restringida —medida justamente adoptada porque como sucede en Santa Fe— en España se destacó la gran afluencia de ciudadanos deportistas en los parques y demás espacios verdes. INFORMACION IMPORTANTE #Coronavirus Preguntas Frecuentes - Síntomas - Prevención

