Al menos 250.000 personas recibirán el Ingreso de Emergencia en Santa Fe

Se trata de un monto excepcional y por única vez de 10 mil pesos establecidos por el gobierno nacional. En abril se habilitará la inscripción. Buscan estrategias para colaborar en el acceso al trámite.

El jefe de Anses Región Litoral, Diego Mansilla, anticipó algunos detalles de la puesta en marcha del Ingreso Familiar de Emergencia en la provincia. Se trata de la prestación monetaria no contributiva de carácter excepcional de 10 mil pesos para el mes de abril, destinada a compensar a los sectores más vulnerables por las consecuencias económicas de la cuarentena dispuesta por la emergencia sanitaria creada por el coronavirus (COVID-19).

La medida fue dispuesta a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia del gobierno nacional y se estima que en Santa Fe tendrá alcance para unas 230 ó 250 mil personas. Esto sin contar la cifra que podría agregarse luego de depurar datos de la asignación Universal por Hijo que llega a unos 270 mil beneficiarios en el territorio provincial. Es que beneficiarios de la AUH y de la asignación por Embarazo también recibirán esta suma. No significa que el IFE va a llegar a medio millón de personas, sino que la cifra definitiva de beneficiarios se conocerá cuando se “crucen los datos” entre una y otra asignación.

- ¿a cuántas personas les va a corresponder la asignación excepcional?

- la cantidad de beneficiarios en la provincia se estima en alrededor de 230 o 250 mil; tenemos que hacer el número “fino” teniendo en cuenta que las personas beneficiarias de otro tipo de asignación que van a poder acceder a este ingreso familiar de emergencia son los de la AUH y por Embarazo; por lo cual el universo de beneficiarios se amplía. Pero teniendo en cuenta que este beneficio va para personas que se encuentran desempleadas y que no están cobrando otra prestaciíon por desempleo; para trabajadores y trabajadoras informales; de casas particulares; monotributistas sociales; monotributistas a y B y siempre y cuando no estén cobrando otro tipo de prestación, estamos hablando de un universo de 250 milpersonas. Es una medida de alto impacto a nivel social y a nivel país, y va a repercutir directamente en alrededor de 3,6 millones de hogares argentinos. Es una medida para los sectores que nombré recién y componen alrededor del 35 % de la población activa en la economía nacional. Es decir que es un sector bastante importante.

- Y comprende a la gente si no gana ni un peso si no sale a la calle a trabajar.

- Es la gente que se gana la vida día a día, saliendo de sus casas, haciendo tareas en otros domicilios, en la misma calle. la medida va apuntada a ese sector de la economía informal.

La única forma de solicitar el Ingreso Familiar de Emergencia es a través de https://t.co/DjtvJvGu7q o desde la app del celular. En ningún caso, personal de ANSES te visitará o se comunicará por teléfono. pic.twitter.com/L8nIxamHjP — ANSES (@ansesgob) March 25, 2020

- ¿Cuándo se habilitarán las inscripciones?

- Por estos días estamos trabajando con el soporte tecnológico para arrancar con la aplicación. Estimamos que entre el 1° y el 2 de abril vamos a arrancar con la inscripción que se va a hacer por vía web en nuestra página (anses.gob.ar). También analizamos la posibilidad de generar una aplicación para celular. Para aquellas personas que no cuentan con la herramienta tecnológica para hacerlo desde su casa, estamos evaluando un trabajo coordinado con la provincia, y con municipios y comunas, instituciones intermedias y organizaciones sociales para generar un mecanismo adicional que permita hacerlo a través de estos representantes de la sociedad civil.

- ¿Cuándo sería la fecha efectiva de cobro?

- la apertura de la inscripción va a ser a principios de abril, estamos definiendo un plazo de 10 ó 15 días para completarla y automáticamente va a ser abonada la prestación monetaria no contributiva.

- En principio es para abril, ¿hay posibilidades de extenderla un mes más?

- En principio es extraordinaria por abril, y de persistir las condiciones actuales de aislamiento

obligatorio actual, se analizará hacerlo efectivo en mayo, o de qué manera se va extendiendo.

Los si y los no

El ingreso anunciado por Nación comprende a personas desempleadas, que trabajen de manera informal, sean monotributistas de las categorías “a” y “B” o, también, trabajadoras o trabajadores de casas particulares quienes cobrarán esta ayuda a través de su CBU.

Los requisitos comprenden ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a dos años, y tener entre 18 y 65 años de edad.

Podrán acceder siempre que esa persona o algún miembro de su grupo familiar no perciban ingresos provenientes de un trabajo en relación de dependencia público o privado, no sea monotributista de categoría “C” o superior o del régimen de autónomos; no tenga una prestación de desempleo, o jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), ni reciba planes sociales a excepción de los de la AUH o Embarazo.

El beneficio, excepcional y por única vez, se otorgará tras realizar evaluaciones socioeconómicas y patrimoniales sobre la baje de criterios objetivos que se fijen en su reglamentación, y se financiará con fondos del Tesoro Nacional.

Fondos de AlimentAR a la AUH

la cuarentena obligatoria interrumpoió, entre tantas otras actividades, la distribución de la tarjeta AlimentAR destinada a reforzar erl ingreso pra alimentos en los sectores más vulnerables. En la provincia de Santa Fe, donde fueron destinados unos 110 mil plásticos, se alcanzaron a entregar algo más de la mitad. Diego Mansilla, a cargo de la oficina regional de Anses confirmó que en estos casos los montos van a seracreditados en la cuenta correspondiente a la asignación Universal por Hijo.

Consultas

Las oficinas de atención al público de Anses permanecen cerradas en virtud del decreto nacional que establece la cuarentena obligatoria hasta el 31 de marzo. Las consultas pueden canalizarse a través de la página web: anses.gob.ar, o llamando a la línea gratuita 130.