https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 27.03.2020 - Última actualización - 18:06

17:55

Lo hizo a través de una carta abierta Rodenas le pidió a Lifschitz que "reconsidere" su posición respecto de la Ley de Necesidad Pública

La vicegobernadora de la provincia y titular de la Cámara de Senadores, Alejandra Rodenas, se dirigió este viernes a través de una “carta abierta”, al presidente de la Cámara de Diputados y exgobernador; Miguel Lifschitz, a quien le pidió que “reconsideres tu decisión en relación a la sanción de la Ley de declaración del Estado de Necesidad Pública que el Senado Provincial, incorporando mayor consenso y legitimidad ha insistido en remitir a la Honorable Cámara de Diputados que presidís”.



El mensaje de Rodenas comienza con un “estimado Miguel”, y explica que “durante todo este proceso legislativo, que lleva ya largos meses, opté por un prudente silencio, basado en la firme convicción del respeto por la división de poderes que siempre he sostenido desde los espacios institucionales por los que he transitado”, y agrega que la pandemia del Coronavirus “ha generado una particular situación de excepción y de emergencia, en la que el conjunto de las fuerzas políticas, sociales y económicas debemos aunar nuestros esfuerzos para encontrar una solución”.



Tras citar al Presidente de la Nación, la exjueza federal dijo que el gobernador Perotti, “elegido por la voluntad popular, (...) nos ha enviado un proyecto que además de ser razonable y comprensivo de nuestro presente, nos sitúa sin eufemismos y con total transparencia frente a la alternativa de legislar para una sociedad que hoy espera de su dirigencia gestos de grandeza y responsabilidad. Si ante esta situación no tenemos pleno conocimiento de que los santafesinos y santafesinas estamos en emergencia, ¿cuándo será entonces?”.







Más adelante, Rodenas menciona que las familias “nos interpelan a que hagamos con responsabilidad lo que nos corresponde: poner al Estado a su lado, brindarles un gobierno que tenga herramientas para garantizarles sus derechos, su seguridad y sobre todo su salud”.



GUIONES FENECIDOS



En el mensaje, la vicegobernadora aclara también que “algunos guiones, aunque parezcan efectivos a la hora del conteo legislativo e incluso de los provisorios triunfos electorales, han fenecido frente a un reclamo social que exige otros apegos y otras fidelidades”, y en este sentido augura que “seremos juzgados no ya por las urnas que cíclicamente se nos ofrecen como la boca de ingreso de las adhesiones o los malestares. Seremos juzgados en la cercanía del acontecer de cada día de nuestras vidas, porque en este nuevo orden que la pandemia ha instalado, un día de nuestras vidas en cuarentena cobra un sentido diferente y, a la vez, se convierte en rector de nuevas percepciones sociales”.



“Miguel: nos conocemos desde hace tiempo, nos hemos enfrentado a enormes desafíos cuando fuimos parte con otros actores institucionales de la persecución de graves encrucijadas que la historia de nuestra provincia nunca había siquiera pensado iba a instalarse en nuestro territorio. Y me refiero a la lucha contra el narcocrimen -recordó Rodenas-. Allí estuvimos cada uno en el lugar que debimos ocupar. Y lo celebro. Fuiste dos veces intendente de una gran ciudad, mi ciudad, senador y gobernador de esta provincia. En síntesis sos un hombre que ha dedicado su vida a la cosa pública y como tal formado y con la suficiente experiencia para saber discernir cuando estamos frente a un escenario de emergencia que requiere de medidas excepcionales”.

Carta Abierta de Rodenas a Lifschitz by El Litoral on Scribd



En el tramo final de la carta abierta la vicegobernadora reconoció “la ética de la solidaridad que atraviesa los valores del espacio político del que formás parte, y por tal motivo entiendo que en las actuales circunstancias querrás estar cerca de aquellos que depositaron en vos tantas veces su confianza”; sin embargo, agrega que “la decisión tomada en la tarde ayer por el bloque del Frente Progresista Cívico y Social pareciera no contemplar el actual escenario que nos toca transitar”.



Rodenas solicitó a Lifschitz que “reconsideres tu decisión en relación a la sanción de la Ley de declaración del Estado de Necesidad Pública que hoy el Senado Provincial”, y aseguró que las palabras dirigidas al exgobernador fueron “con la esperanza de que sean un aporte para lograr un acuerdo que nos ayude a superar este duro momento. Y te reitero: en esta batalla contra Coronavirus no hay grieta ni espacio para la especulación”.