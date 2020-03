https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 29.03.2020 - Última actualización - 12:36

12:34

El “Chino” le dio una nota exclusiva de 100 preguntas al Diario “la Nación”. Explicó porqué sacaron la imágen religiosa, cómo se rompió y de qué manera la reemplazaron.

Garcé volvió a hablar de ese famoso clásico "Retiramos la Virgen después de perder contra Unión" El “Chino” le dio una nota exclusiva de 100 preguntas al Diario “la Nación”. Explicó porqué sacaron la imágen religiosa, cómo se rompió y de qué manera la reemplazaron. El “Chino” le dio una nota exclusiva de 100 preguntas al Diario “la Nación”. Explicó porqué sacaron la imágen religiosa, cómo se rompió y de qué manera la reemplazaron.

En una nota exclusiva con el Diario la Nación, en modo 100 preguntas, el ex futbolista Ariel Garcé habló de todos los temas. Y de paso volvió a despertar la polémica con el famoso tema de la Virgen en la cancha de Colón.

—¿De Colón te tuviste que ir por el famoso tema de la Virgen?

—Lo de la Virgen fue un detonante más, pero en el fondo me fui porque después de pelear el descenso e ir mejorando con los años, en un momento vi que estábamos para dar el salto de calidad y apuntar a ser campeones. Me senté con el presidente (Lerche) para plantearle que había que cambiar ciertas cosas para dar ese paso, como el cuerpo médico, por ejemplo, tipos que estaban hacía 30 años en el club por acomodo, como pasa en tantos clubes. Habíamos perdido a dos o tres jugadores por diagnósticos errados. O por ahí llegábamos a Buenos Aires y no había comida en el hotel. Le planteé eso a Lerche y no le gustó nada.

—¿Qué te contestó?

—Le recordé que al asumir, él mismo me había dicho que no sabía nada de fútbol. Y que alguna vez le tuve que prestar plata para solucionar cuestiones del plantel. “A mí no me interesa ganar más plata, quiero ser campeón”, le dejé en claro. Pero Lerche se llenó de soberbia, se la creyó, quizás porque se había acercado a Grondona, tenía un cargo en la Selección y se creía el más capanga por viajar con Messi en el avión. “Esto va a seguir todo igual”, me dijo. “Listo, yo me voy”, le contesté. Unos meses antes había pasado lo de la Virgen, ya venía medio pesado el tema. Di una nota y vaticiné lo que iba a pasar en el club. No me dejó jugar el último partido contra Banfield y me fui a despedir de mis compañeros al vestuario.

—¿A la Virgen la rompieron porque creían que traía mala suerte?

—Esa Virgen tenía cierta fama y el plantel la había empezado a mirar con desconfianza. Después de perder un clásico con Unión ya todos empezaron a preguntar: cuándo, cuándo, cuándo la sacamos, y entonces decidimos retirarla, restaurarla, porque estaba medio dañada, y ponerla en otro lugar, en el predio, por ejemplo. la verdad, si querés verla desde la espiritualidad, no da para poner una virgen en la tribuna de un estadio. Si bien no era el capitán, lo era el Bichi, yo manejaba bastante al grupo, y además estaba lesionado, entonces me hice cargo. Contacté a un restaurador y les di unas directivas a unos muchachos para que la lleven. El problema es que se les rompió en el traslado.

—¿Cómo siguió?

—Los locos estos me llamaron, desesperados. Les dije: “Háganla desaparecer que consigo otra”. Hablé con un escultor de Córdoba para que hiciera una igual. Jamás imaginé que se generaría semejante escándalo, la gente se puso loca, se metió la iglesia, aparecieron carteles de ‘Garcé hereje‘, todo era desconcierto. ‘Muchachos, yo firmo que me hago responsable de esto‘, le aclaré al plantel. No me gustó la actitud de muchos compañeros que se abrieron de gambas, me decepcionaron, me di cuenta de que como grupo no estábamos bien y ahí empecé a sentir que tenía que irme. Y le conté al presidente lo que pasó. En síntesis: la cagada mía fue confiar en gente que no debía y que rompió la Virgen. Porque nuestra idea original era restaurarla y cambiarla de lugar, pero lo hicimos de modo algo inconsciente. Empecé a tener toda la prensa en contra, sobre todo del grupo Vila, que estaba enfrentado con Grondona y aprovechaba para pegarle al club de Lerche. Así que en esos medios tenía notas en contra todos los días.