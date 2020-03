https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Hernán René Solari encontró la muerte el 28 de marzo de 1993 después de marcarle un gol a Colón en el clásico. Es uno de los ídolos que quedó en la historia tatengue.

Pasaron 27 años de su trágico final "Indiecito" ya ser cacique en Unión

Habíamos viajado a Reconquista —junto a Enrique Cruz (h) y Guillermo Di Salvatore como fotógrafo— con un “pedido” muy claro del director del Diario El Litoral: “No vuelvan si no traen una nota exclusiva con Gabriel Batistuta”. Salvando las distancias, en ese momento el “Bati” era como es Messi ahora en este sentido: era el futbolista argentino más exitoso en el mundo, brillando en el Calccio, pero además era el ídolo máximo de la Selección Argentina. En esa odisea periodística habá, de paso, un objetivo mucho más terrenal aunque con final celestial: poder conocer a los padres de Hernán René Solari, ese “Indiecito” que se había ganado el corazón de todos los hinchas tatengues, luego de marcar un gol en un clásico y un par de horas después (el 28 de marzo de hace 27 años) encontrar trágicamente la muerte en una accidente automovilístico.



Esa entrevista, con los padres del “Indio” Solari, en la inmensidad del campo en Ingeniero Chanourdie —su lugar natal— debe estar entre las dos o tres cosas más tristes de esta hermosa profesión que ya va, en mi caso, para 30 años de teclado en esta redacción hoy vacía del diario El Litoral. Es que físicamente acá estamos cuatro cinco periodistas; el resto a remoto por las cuestiones ya conocidas.

Escuchar el testimonio de un padre o de una madre que perdió un hijo es algo sensible y sufrible en cualquier condición humana. Pero si algo retengo de esa postal en Ingeniero Chanourdie es que desde la casa de la Familia Solari, donde entrevistamos a sus padres, hasta el cementerio local donde descansan los restos del “Indio” la distancia era insignificante. Como en todo pueblo, pero acá el montaje era mucho más sensible todavía, porque había una relación especial con ese chico humilde y callado, de trabajo silencioso, que “sólo soñaba con hacer un gol en el clásico”.



Hace 27 años, sin redes sociales, el contacto del periodista con el protagonista era “de tú a tú” y adentro del vestuario mismo. Entrábamos, a lo sumo, seis o siete colegas a hacer notas: las dos AM (LT 9 y LT 10), Canal 13, asomaba Cablevideo, algún corresponsal de medios nacionales y el diario. Nos abrían el vestuario con los jugadores duchándose y ahí mismo nos repartíamos. La prioridad de “la figura” era para las radios porque estaban al aire...“en vivo y en directo” como se mal expresaba o rotulaba. En el caso de los goleadores, se les ponía el auricular y el jugador escuchaba el relato de los goles. Eran así esas postales de “Fútbol en el Recuerdo”.



En consecuencia, en el mano a mano, se podía establecer una relación “de referencia” con el jugador. Y cada nota generaba lo mismo de parte del “Indiecito”: perfil bajo, pocas palabras, nada de “fanfarroneada”. Hace 27 años, ya parecía “un jugador chapado a la antigua”. Otro en su lugar, después de hacer un gol en un clásico y siendo sábado a la noche, podría haber “cerrado cualquier boliche”. Sin embargo él prefirió volverse a su pueblo “porque quería festejar con su familia en Ingeniero Chanourdie”.



Hoy el temperamental Eduardo Magnín recordaba por Radio Gol 96.7 todo lo que había pasado y rearmaba esas horas finales: “Colón era puntero, jugaba de local, tenía un equipazo. Le dimos mucho valor a ese empate con su gol y nos juntamos a comer. Se fue haciendo tarde y todos le decíamos a los dos —tanto el “Indiecito” Solari como al lateral derecho Álvarez que era del norte — que se quedaran a dormir en Santa Fe. Pero no hubo caso: Hernán tenía la idea “fija” de volverse a festejar con sus padres, como si el destino hubiera estado marcado sin poder gambetearlo”.



Lo que vino después fue tristemente conocido: el encuentro en Reconquista con un primo y amigos, la vuelta para su pueblo, la quema en ese basural, la neblina, el camión parado en la banquina y el inesperado final para el “Indiecito” Solari. Del cielo al Cielo, sin pagar peaje.

Pasaron 27 años y su leyenda se agiganta en el Mundo Unión. “Un 28 de marzo de 1993 perdía la vida Hernán René Solari, quien horas antes de sufrir el accidente automovilístico convirtió un gol en el clásico santafesino que finalizó 1 a 1”, expresó Unión en su Twitter oficial y subió el video del gol del “Indiecito”.



El 29 de marzo de 1993, a las 10 de la mañana, sus restos fueron sepultados en el cementerio de su pueblo. Un par de días después, varios micros con hinchas de Unión que viajaban al Chaco para un partido con For Ever, ingresaron a Ingeniero Chanourdie para darle el pésame a sus padres y visitar su tumba. Desde entonces, el cariño no muere. Se renueva en forma de flores, camisetas, gorros, estampitas, fotos.



Tiempo después, la Comisión Directiva decidió bautizar con el nombre de “Hernán René Solari” a la tribuna llamada “Redonda”. Era dejar, en el papel y en el cemento, algo que quedaba en todos los corazones tatengues para siempre. Hoy, 27 años después, ese “Indiecito” agrandó su leyenda en Unión. Ya es cacique.