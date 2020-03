https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 30.03.2020 - Última actualización - 15:49

14:06

Los sectores de la economía se acoplan al aislamiento social por el coronavirus pero no dejan de ver un “panorama negro” para los meses venideros. Desde la Federación de Centros Comerciales de Santa Fe entienden que “muchos negocios la van a pasar mal”. Piden nuevas medidas al Estado.

El panorama del sector comercio y servicios en la provincia, tras casi dos semanas del aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, debido a la pandemia del coronavirus, es bastante oscuro. Eduardo Taborda, presidente de la Federación de Centros Comerciales de Santa Fe, dialogó al respecto con El Litoral.

“La situación de comercio en la provincia no escapa de lo que se están viviendo a nivel nacional. Somos conscientes de que se está viviendo un hecho histórico para todo el mundo y que debemos priorizar la salud de todos los habitantes y nuestras familias, porque no podemos tener un pueblo y una ciudad totalmente infectado y pretender tener comercios que sean saludables. Creemos que el mejor remedio para esta enfermedad es el aislamiento y protegernos entre todos para salir adelante y volver a la normalidad. Esto en el ámbito de la salud, ahora en el mundo gremial empresario y en lo económico, que es lo que estamos trabajando, nos preocupa el cierre de miles de comercios que no hacen caja en el día a día”, expresó Taborda.

“El mismo empresario pyme y mipyme está preocupadísimo porque tiene muchas obligaciones que cumplir, sueldos que pagar, impuestos, servicios, y lo que no nos deja dormir es que tenemos valores dados por compra de mercadería, ya que veníamos en un momento con mejores expectativas y, de a poco, creíamos que podíamos revertir a angustiante situación que estábamos atravesando por el estancamiento económico. Entonces se hicieron compras, esos cheques se dieron al cobro y hoy estarían entrando”, amplió.

El dirigente comentó además que tuvieron “momentos de zozobras también porque nos habían habilitado el clearing bancario, algo que para nosotros es inviable porque hay muchas pymes comerciales que no pueden hoy enfrentar esos pagos, más allá de que nos hayan dicho que no habrá sanciones, que los cheques no van a ir de vuelta y cosas por el estilo. Creo que el Estado tiene que estar más presente sobre los temas productivos, sin descuidar lógicamente lo social, pero consideramos que la producción y los comercios son los que van a sacar adelante tanto los pueblos como las ciudades, y al país en general”.

-Lo que también preocupa es que, además de que los comercios no hicieron caja durante muchos días, los autónomos y prestadores de servicios se encuentran ante una situación límite. ¿Hay algo más se pueda hacer desde las cámaras?

-Sobre eso estamos haciendo encuentros virtuales por estos días para reunir medidas que pretendemos nosotros que los gobiernos local, provincial y nacional tendientes a mitigar el impacto que vamos a tener en lo que llamamos “la posguerra”.

Estamos en una batalla en la cual el enemigo no nos tira bombas ni nos destruye monumentos, pero sí nos hace quedar dentro de la trinchera. Y sabemos que ahí adentro le ganamos la batalla, es decir que dentro de nuestros hogares podemos vencer a esta pandemia. Después llegará el tiempo de la reconstrucción, la cual siempre se dijo que es tan o más larga que la guerra en sí, entonces es ahí hacia donde tenemos que apuntar. Por eso preparamos esta batería de medidas para solicitarles a los gobiernos (ver aparte). Esto no quiere decir que nos negamos a pagar, para nada, sino que les pedimos un respiro para que podamos reactivar nuestros comercios y que la gente vuelva a tener la posibilidad de volver a comprar.

También hay que saber que el día que se levante la cuarentena, la gente no va a salir de compras masivamente, sino que esto va a llevar un tiempo. Se cortó la cadena de pagos y la cadena de compras e inversiones; hay negocios que la van a pasar muy mal, porque la reactivación no será urgente. En este punto hacemos hincapié con el tema de que el gobierno deberá tener que decir presente en las diferentes unidades productivas.

Que lo político no se olvide de lo social, pero que piense en lo productivo. No podemos tener acciones sociales si el productivo no aporta, y nosotros somos un aportante muy grande para cualquier Estado, por eso queremos trabajar mancomunadamente para que esta crisis no nos pegue tan duro a ambos, porque si al comercio, a la industria o a las pymes las abandonamos, el gobierno también lo va a sentir. En este barco estamos todos y tenemos que remar juntos, es indefectiblemente así.

Medidas

- Inmediata apertura de atención de las sucursales bancarias en horarios normales, o restringidos si se considera necesario, a las empresas y monotributistas clientes para la normalización financiera de las mismas.

- Ampliación del giro en descubierto para todas las empresas y monotributistas hasta el final de la emergencia sanitaria y económica a fin de que los bancos cubran la totalidad de los cheques emitidos antes del inicio de la cuarenta nacional, permitiendo mantener la cadena de pagos y evitando el quiebre de las pequeñas unidades económicas, sostenido también a tasa 0% durante ese período de emergencia.

- Líneas de créditos hasta a 18 meses a tasa 0 con un período de 6 meses de gracia para poder afrontar los compromisos que se avecinan debido a la inevitable extensión de las medidas extraordinarias que se adoptarían.