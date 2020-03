https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 31.03.2020 - Última actualización - 11:41

11:40

El experimentado dirigente del fútbol cordobés dijo que “le veo poca vida a la Liga Profesional porque se van a ‘mata’ entre ellos” y dijo que “Tinelli es muy bueno, pero no para dirigir sino para conducir el Bailando... En eso es un fenómeno”.

No sé qué esperan los dirigentes del interior para poner el grito en el cielo...”, dice Emeterio Farías, el viejo dirigente cordobés. Crédito: Gentileza La Voz del Interior

No sé qué esperan los dirigentes del interior para poner el grito en el cielo...”, dice Emeterio Farías, el viejo dirigente cordobés. Crédito: Gentileza La Voz del Interior

Emeterio Farías tira a “diestra y siniestra”... "Los del interior van a Buenos Aires y se creen porteños" El experimentado dirigente del fútbol cordobés dijo que “le veo poca vida a la Liga Profesional porque se van a ‘mata’ entre ellos” y dijo que “Tinelli es muy bueno, pero no para dirigir sino para conducir el Bailando... En eso es un fenómeno”. El experimentado dirigente del fútbol cordobés dijo que “le veo poca vida a la Liga Profesional porque se van a ‘mata’ entre ellos” y dijo que “Tinelli es muy bueno, pero no para dirigir sino para conducir el Bailando... En eso es un fenómeno”.

Emeterio Farías es un cordobés que pertenece a esa casta de viejos dirigentes del interior, defensores a ultranza de los derechos adquiridos por el fútbol de “más allá de la General Paz”, pero que ven con cierta desazón, temor e insatisfacción lo que está ocurriendo con el rearmado del cuadro dirigencial del fútbol argentino. El, como pocos, ha visto el crecimiento que fue teniendo el fútbol del interior a partir de Valentín Suárez y la creación del viejo Nacional, más la participación que en su momento se le fue dando de manera progresiva, ya con Grondona, con la famosa “1309” que permitió a Instituto y Talleres la participación en el Metropolitano, sumándose a los derechos adquiridos de los clubes rosarinos y de nuestra ciudad, como directamente afiliados a Afa. Fue 15 años presidente de la Liga Cordobesa y ahora está de tesorero. Vé con pesimismo a la Liga Profesional, critica duramente a Tinelli y dice que “los dirigentes del interior van a Buenos Aires y se creen porteños”.

—¿Cómo vio la Superliga y esta incipiente Liga Profesional?

—Yo quisiera saber una cosa buena que haya hecho la Superliga. ¿Sabés los único qué buscó la Superliga?, achicar la cantidad de clubes. Y no vuelven ahora a la Afa porque les guste o porque quieran darle lugar al interior. La Liga Profesional es un nuevo verso de los porteños. Ellos quieren volver a lo de antes, a que se juegue un Metropolitano.

—¿Está seguro de que es tan así?

—Decime, ¿cuántos cargos tiene el interior en la Liga Profesional. ¡Uno solo! y una vocalía, para Talleres. Julio Grondona le abrió las puertas al interior y estos se las están cerrando.

—Y ahora que se vuelve a Afa, ¿qué “pito va a tocar” Tapia?

—Chiqui Tapia agarró una Afa destruida y la levantó. A él no le voy a echar la culpa para nada, porque no entró a la Afa con el poder de Grondona.

—Usted reivindica, de esta manera, el torneo de los 30 equipos que creó Grondona antes de su muerte. El problema, Emeterio, era la inviabilidad de un torneo tan largo...

—Se podía... Ponéle que se achique a 26. Y da para jugar un torneo a dos ruedas o dos torneos cortos. Pero el problema es el reparto de la TV. Yo estaba en Afa cuando Grondona se entrevistó con Néstor Kirchner para crear Fútbol para Todos y romper aquel contrato con la empresa privada que daba poca plata. Julio fue muy vivo, el dinero se repartió entre todos y hasta las ligas del interior recibieron dinero. ¡Ni te imaginás el lio que se armó! Ahora, los grandes quieren quedarse con toda la torta. No quieren dividir ni el poder ni la plata.

—¿Podrán?

—No... Porque se van a matar entre ellos, se van a pelear entre todos en esa Liga Profesional... Con 26 equipos se puede jugar tranquilamente, pero ellos quieren menos equipos para que haya menos clubes del interior... Y además, debiera haber participación del Consejo Federal en la toma de decisiones.

—¿Por qué no pegan el grito en el cielo los dirigentes del interior?

—Porque cuando van a Buenos Aires, se creen que son porteños... Fijáte el desastre que hizo Armando Pérez en la comisión normalizadora... Bah, ¿qué digo Armando Pérez? ¡”Desarmando” Pérez lo llamo...!

—¿Se sorprendió por lo mal que le fue a su comprovinciano en esa comisión normalizadora?

—No, para nada... Yo lo conocía y sabía cómo se manejaba. El vació Belgrano por la cantidad de jugadores que vendió y se le “cayó el techo” al club... Hizo un desastre.

—¿Están a la altura los dirigentes santafesinos, rosarinos y cordobeses de ir a pelear?

—No... Mi pregunta es: ¿dónde está el interior que aceptó todo esto que armaron y sin representatividad de ellos?, ¿por qué no pegaron el grito en el cielo?... Yo tengo la respuesta: van a Buenos Aires y se creen porteños, como te dije recién.

—¿Qué propone usted?

—Un gobierno compartido, como lo hizo Grondona... Fijáte la problemática de la B Nacional: no juegan en inferiores de Afa. Así, desaparecen los clubes, se estancan o retroceden. Mirá, en su momento dije que la Superliga iba a durar poco, no me equivoqué. Hoy digo que la Liga Profesional, va a durar poco.

—La preside Marcelo Tinelli. ¿Qué opina?

—¿Tinelli?... Para el “Bailando...” es un fenómeno, pero para dirigir el fútbol no... No sirve... Un fenómeno lo que hizo: se mandó a mudar a Esquel en un avión privado y en plena cuarentena, esquivó las leyes y dejó su club a la deriva...

—¿Qué opina de Segura, el sucesor de Grondona?

—No tenía condiciones para manejar la Afa... El único que está mostrando eso es Tapia. Acomodó los números, se encontró con una Afa que debía pagarle a Martino y Bauza más el técnico que él contrató, afrontó los problemas, la modernizó y cuida al interior. Anda bien Tapia, me gusta.

—¿Es el único?

—Me gusta la dirigencia de Lanús... Russo, Marón... Son buenos.

—¿Qué más ve mal en las estructuras del fútbol argentino?

—Que no se respetan los derechos federativos de los jugadores y viene cualquier equipo de Buenos Aires y se lleva a los jugadores del interior. Y en el interior están los mejores, empezando por el mejor del mundo: Lionel Messi.

—Otra de las cuestiones es que saliendo de la Superliga se evita el control...

—Llegan a los clubes, manejan a discrecionalidad, los funden irresponsablemente y se mandan a mudar... Fijáte lo que pasó con las sanciones para Huracán y San Lorenzo que después dejaron sin efecto. No les gusta que los controlen. ¿Sabés qué buscan?

—¿Qué?

—Que los clubes se conviertan en sociedades anónimas... Esa idea no murió, la abortó Chiqui Tapia y el peso político de los clubes del interior y los clubes chicos. Y el gobierno anterior, el de Macri, era cómplice de esta pretensión de transformar a los clubes en sociedades anónimas.

—Para clubes como Unión y Colón, convertirse en sociedades anónimas, ¿sería la perdición?

—Absolutamente... Mirá, al presidente de Talleres le gusta mucho hablar de los clubes mexicanos, allá se venden los títulos y pasan cosas raras como las que suceden en Italia... Se perdería la esencia de los clubes, de prestar una función social. Esa es la razón de ser de las instituciones sin fines de lucro... ¿Sabés qué piensan?, que los “giles” del interior descubran jugadores y llegarán ellos para sacárselos y venderlos. Así de simple. Y si llegan a descender, desaparecen... Ellos y los clubes.

—En concreto, Emeterio. ¿No le ve vida a la Liga Profesional?

—Para nada.