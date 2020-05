https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 22.05.2020

Según Boris Becker "Roger Federer y Serena Williams son los mejores" El ex tenista germano, ubicó al suizo y a la estadounidense, en lo más alto del historial de este deporte. Piensa que 2021 podría ser un año de irrupción de nuevas figuras.

Como no consignar que si todo fuese normal, el tenis internacional estaría aguardando por una de sus grandes citas anuales: el Abierto de Francia, que como siempre debió desarrollarse en Roland Garros. Sin embargo, la pandemia de Covid-19 depara que en vez de pensar en recorrer Bois de Bulogne, el tema capital sea la inacción deportiva generalizada.

En este contexto, resulta más que oportuno recabar opiniones más calificadas. Como sin dudas lo es la del alemán Boris Becker, leyenda del tenis mundial y miembro de la Academia Laureus, quien se refirió a la incidencia que el coronavirus podría tener en el futuro inmediato.

En el tramo sustancial de la entrevista, el germano se refirió a los tres tenistas que mayor cantidad de títulos de Grand Slam poseen en la historia de este deporte: Roger Federer tiene 20; Rafael Nadal 19 y Novak Djokovic, 17.

“Todos nos preguntamos sobre a cuál de las principales estrellas del tenis actual le afectará más este año perdido. Nadal ha ganado 12 veces en París y este año tenía la oportunidad de igualar a Federer allí... Además, sólo por la presión añadida, los más veteranos sufrirán más porque han perdido un año. El talento de Federer desafía toda lógica, pero cumplirá 40 el año que viene‘.

En medio de la incertidumbre reinante sobre cuánto tiempo durarán las restricciones actuales, Becker se pregunta si puede ser que el Australian Open el próximo Grand Slam a disputarse.

“Si es así, entonces tal vez 2021 verá la progresión de las jóvenes estrellas. Los tres grandes campeones han ganado todo, varias veces; por lo que creo que es el momento para que la generación más joven dé un paso adelante. Sería interesante que puedan derrotar al Top 3: no ver líderes a los jóvenes, cuando los veteranos no puedan más”.

Nombres propios

A la hora de mencionar a los eventuales candidatos a pugnar por los sitios de privilegio, Becker no dudo en brindar sus puntos de vista.

“El mejor de los últimos dos años a sido Dominic Thiem. Alcanzó tres finales importantes y jugó muy bien contra Novak, perdiendo en cinco sets en Melbourne. También me gusta mucho Stefanos Tsitsipas; la forma en que se desenvuelve dentro y fuera de la cancha y cómo juega”, aseveró.

* “De los alemanes, me gusta mucho Sascha Zverev: llegó a la semifinal en Melbourne y solo tiene 22 años; por lo que debería esperarle una larga carrera por delante. Hay otros jugadores más jóvenes, que también son fascinantes”, indicó en relación a sus compatriotas.

“Sería muy bueno poder observar una final entre un joven de 22 y un experto de 33 años. Eso sería lo mejor para el tenis; por lo que es más que necesaria que los jóvenes continúen subiendo el nivel”, agregó.

“Creo que Andy Murray se beneficiará, porque aún no está totalmente en forma después de su operación de cadera y esta larga pausa es realmente buena para su recuperación, así que no está perdiendo este tiempo”, concluyó.

Sobre las damas

En el marco de la extensa entrevista con Laurus.com, Boris Becker también se refirió al presente el tenis femenino internacional.

“En el tenis femenino, el foco está puesto sobre Serena Williams, que con 23 Grand Slams, está solo uno por detrás de Margaret Court. ¿Puede Serena igualar a Margaret?, nos preguntamos siempre...”, señaló.

“Es madre y supera la treintena de años. Estoy seguro que le encantaría jugar el US Open este año. La llaman la más grande de todos los tiempos en el circuito femenino, y ciertamente se merece ese título. Yo, siendo alemán, sigo pensando en Steffi Graf como nuestra reina en este deporte; pero Serena es sin duda, la más grande. Margaret Court es la más exitosa. Dicho esto, en su día se jugaron tres de los cuatro mayores torneos sobre hierba, así que era más fácil ganar si te sentías cómodo en hierba”, afirmó.

“Estoy seguro de que Serena quiere llegar a los 24 títulos; creo que es la razón por la que sigue jugando. Ya sabes, ella es un modelo a seguir para todas las madres que están profesionalmente involucradas en el deporte. Mientras quiera jugar, creo que puede ganar. Así que mientras Serena sea lo suficientemente buena para llegar a la final, es lo suficientemente buena para ganar”, destacó.

“Está claro que las jóvenes no se dormirán. Saben que una vez que están en una final, no están jugando contra una figura: están jugando por el título. Eso le ocurrió a Bianca Andreescu en la final del US Open o Simone Halep en Wimbledon, el año pasado. No jugaron contra un nombre”.

Además...

En su papel de miembro de la Academia Laureus, Boris Becker cree en el trabajo que realiza Laureus Sport for Good, utilizando el deporte para ayudar a los jóvenes a superar la violencia, la discriminación y la desigualdad.

“Los niños son nuestro futuro. Más que nunca, los miembros de la Academia creemos firmemente que el deporte tiene el poder de cambiar el mundo. Ya sea en proyectos en África o hablando con tus propios hijos sobre la importancia del deporte y un buen estilo de vida. Esto es más importante que nunca”, reflexionó.

En los últimos 20 años, Laureus Sport for Good ha recaudado más de 150 millones de euros para el sector del Deporte para el Desarrollo, alcanzando y ayudando a cambiar la vida de casi seis millones de niños y jóvenes. Laureus Sport for Good apoya actualmente más de 200 programas, en más de 40 países que utilizan el poder del deporte para transformar vidas.

Deceso

El ex tenista australiano, Ashley Cooper, falleció este viernes a los 83 años en Melbourne. Fue número uno del mundo en 1950 y ganador de cuatro títulos de Grand Slam. La Federación Australiana de Tenis escribrió: “Su contribución al deporte fue mucho más allá de sus hazañas en los courts. Dejó un legado enorme”. Había obtenido dos veces el Australian Open; una, el US Open y otra el British Open. Además, tuvo una exitosa carrera como doblista, logrando dos coronaciones en Roland Garros, junto a su compatriota Neale Fraser.

Clijsters quiere más

La belga Kim Clijsters, ex número uno del mundo en 2003 y que anunció su regreso al tenis a los 36 años, tras haberse retirado en 2012, anunció que seguirá jugando, aunque no se dispute ningún partido en esta temporada.

* “Espero que aún podamos jugar en 2020; pero incluso, si no es el caso, cuento con seguir en actividad”, declaró la deportista que el 8 de junio cumplirá 37 años.

La europea, retirada del circuito en 2012 para dedicarse a su familia, fue número uno del mundo y ganadora de cuatro torneos de Grand Slam: el US Open, en 2005, 2009 y 2010; y Australian Open , en 2011. La cuarentena la sorprendió en Nueva Jersey (Estados Unidos), pero finalmente pudo regresar a Bélgica.

“Aún me siento motivada. Si se puede jugar el US Open quiero estar bien preparada, sería fantástico retornar ahí, en la cancha central Arthur Ashe, aunque también estaré contenta si me toca en cualquier otra”, concluyó.