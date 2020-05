La AFA no tiene una fecha para la vuelta del fútbol

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 23.05.2020

8:07

“Nosotros no manejamos los tiempos del regreso”, expresó el presidente de la entidad. Además, ratificó la suspensión de los descensos y reconoció que los ascensos se resolverán en la cancha.

Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), remarcó este viernes la imposibilidad de determinar una fecha para el regreso del fútbol profesional y destacó que la entidad que encabeza "no maneja los tiempos" para la vuelta.

"Nosotros no manejamos los tiempos del regreso. Todo el conjunto de AFA pensamos lo mismo. Dependemos de lo que nos diga el Ministerio de Salud y las autoridades sanitarias", expresó el dirigente, que en la semana fue reelecto para comandar el organismo hasta 2025.

"No tenemos una fecha pensada para la vuelta del fútbol. Tenemos que evaluar primero la vida. Luego que las autoridades tomen las medidas necesarias. Ni siquiera hay claro un protocolo para entrenar o competir", destacó el máximo dirigente del fútbol local en Radio La Red. "Sería un irresponsable si arriesgo una fecha en la que volverá el fútbol", continuó.

"Hoy las instituciones deportivas continúan desarrollando labores sociales en medio de la pandemia", admitió Tapia. "El daño económico que está haciendo el coronavirus es muy grande. Pero peor sería que se ensañe con la vida de las personas", afirmó.

El presidente de AFA también se refirió a la postura de suprimir los descensos en Primera División y otras categorías hasta la temporada 2021 inclusive. Tapia defendió esa medida y la explicó. "Es una decisión que hoy no tiene marcha atrás. ¿Quién puede asegurar cómo estaremos cuando se arranque la nueva temporada?", preguntó.

"Veo que los clubes sufrirán mucho por esta pandemia y el descenso económico puede llegar a ser peor que el deportivo", detalló. En tanto, Tapia defendió la idea de que los ascensos a las distintas divisionales "se den en la cancha y no por escritorios".

"No sabemos cuándo volveremos a jugar, pero el día que nos digan que estamos autorizados, lo definiremos. Y veremos cada categoría en particular, porque la Primera Nacional, la Primera B, Primera C o torneo Federal A tienen sus propios reglamentos", destacó Tapia.