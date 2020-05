https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 23.05.2020 - Última actualización - 24.05.2020 - 10:22

11:35

Buscando nuevas formas de expresión a través del canto coral, 40 jóvenes de Santa Fe sorprenden con esta nueva propuesta.

Primer “arreglo colectivo virtual” de la Argentina Gloriana presenta "Halo" Buscando nuevas formas de expresión a través del canto coral, 40 jóvenes de Santa Fe sorprenden con esta nueva propuesta. Buscando nuevas formas de expresión a través del canto coral, 40 jóvenes de Santa Fe sorprenden con esta nueva propuesta.

“Somos el primer coro especializado en rock y pop de Argentina. Con una trayectoria artística de 16 años de actividad ininterrumpida en la ciudad de Santa Fe, funcionando como organismo dependiente de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa, conformamos actualmente un sólido grupo de aproximadamente 40 jóvenes en edad universitaria”.

Así se presenta el Coral Gloriana, que recientemente estrenó una versión de “Halo” (canción de Beyoncé): “Introducimos en el país el concepto y la experiencia del ‘arreglo colectivo virtual’: cada grupo de cantantes se encargó de armonizar el fragmento que interpreta, resultando de la suma de todas las partes una versión polifónica de la canción de creación comunitaria. Se suma a nosotros como en cada espectáculo, el reconocido pianista Mario Spinosi, a quien agradecemos infinitamente su predisposición y el talento”.

Repensar la tarea

Gloriana es un coro de rock y pop es un proyecto artístico que se caracteriza por buscar siempre nuevas formas de expresión a través del canto coral, desde su planteo técnico, su imagen, su repertorio y sus producciones musicales. “Buscamos siempre trascender la concepción del coro tradicional para encontrar un estilo propio y moderno de canto grupal, destacando que la totalidad de nuestro repertorio está conformado por arreglos originales, compuestos exclusivamente para el grupo por nuestro director, Rodrigo Asselborn, y por algunos de los integrantes”, cuentan desde el grupo.

“Este nuevo contexto mundial nos obligó a todos a repensarnos y rediseñar muchas cosas, sobre todo a los que desarrollamos actividades culturales, afectadas a permanecer en aislamiento por un plazo indefinido. No podíamos quedarnos solamente con sostener un paradigma presencial a través de soportes tecnológicos, tuvimos que empezar a imaginar nuestra propuesta virtual como un nuevo concepto”. De tal manera, suben la apuesta: “Nuestro objetivo es que cada uno de los proyectos que desarrollemos ‘desde casa’ sea un desafío diferente para nuestros cantantes. Así hemos realizado como primera experiencia en el mes de abril un video de ‘Man in the Mirror’ (Michael Jackson), donde por primera vez los integrantes del coro pudimos expresarnos mayormente como solistas.

Así concluyen: “Seguimos apostando a la creatividad en este nuevo entorno, e imaginamos las futuras intervenciones del grupo para siempre ofrecer algo nuevo, interesante e innovador, que es, para nosotros, la esencia del arte”.