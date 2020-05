https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 23.05.2020

15:56

Habló Mario Sciacqua

"A medida que pasan los días, más me sorprende mi salida"

El pasado 10 de mayo, en forma inesperada, la dirigencia del Tomba decidió cesantear al DT, quien da su versión de los hechos: “De Godoy Cruz dijeron que me echaban porque no acepté que me bajen el sueldo y eso es mentira”.

El entrenador santafesino había tenido un interesante repunte en los últimos partidos del torneo, luego de lo que había sido su derrota ante Unión en Mendoza. “No hubo ninguna discusión con nadie, ni nada parecido. Veníamos todo bien y el 10 de mayo me llamó el presidente del club y me dijo que quería cambiar el proyecto“. explicó Mario Sciacqua sobre el fin de su ciclo en Godoy Cruz.

En una entrevista con Jogo Bonito (Radio Late), el técnico agregó: “De Godoy Cruz dijeron que me echaban porque no acepté que me bajen el sueldo y eso es mentira. A medida que pasan los días, más me sorprende mi salida. Mucha gente se solidarizó porque le pareció injusta”. agregó el entrenador.

“Cuando arrancó la cuarentena le hablé a Mansur y le dije que me solidarizaba con cualquier medida económica que quisiera tomar. Hay que tener sentido común. Igualmente él me dijo que el club estaba bien y no había problema”, acotó el ex DT de Colón, Gimnasia de Jujuy, Olimpo, Quilmes y Patronato.

“No me dejaron despedirme de los jugadores, ni hacer una conferencia de prensa. Fue una salida media rara. No estoy acusando ni nada, me lamento por lo que sucedió. Esto nunca me pasó”, expresó.

Admitió que “hubiese entendido mi salida después del partido contra Unión. Pero ahí el presidente me respaldó y luego ganamos varios partidos”.

Sciacqua descartó una pelea con el Morro García: “Es un gran profesional. Yo hablé con él porque no lo vi bien físicamente. La pretemporada fue atípica y él necesitaba una buena pretemporada. En el día a día es genial y se lo recomiendo a todos”.

Nuevo apuntado

José Mansur, presidente del Tomba, anunció que lo de Jorge Almirón está “muy difícil por un tema económico”. Ahora la dirigencia piensa en el DT de Estudiantes de Caseros, Diego Martínez.

Desde el alejamiento de Mario Sciacqua todos los cañones apuntaron a Almirón, quién ya tuvo un paso exitoso por Godoy Cruz en 2014, pero las declaraciones de Mansur lo muestran como una misión casi imposible. “Quiero a Almirón, pero lo veo muy difícil por un tema económico. Lo de él está prácticamente descartado. Hicimos un esfuerzo terrible, al nivel de un equipo grande. Algún día será” afirmó el dirigente en declaraciones radiales.

Así empezaron a barajarse otros nombres y el que suena más fuerte hasta ahora es el de Diego Martínez, el exitoso DT de Estudiantes de Caseros, quien no sólo consiguió el ascenso del pincha a la Primera Nacional, sino que el año pasado lo llevó hasta las semifinales de la Copa Argentina venciendo a Tigre, Arsenal y Colón de Santa Fe (todos de categorías superiores).

El entrenador tiene contrato sólo hasta el 30 de junio y el presidente del Pincha de Caseros Jorge Barrios declaró que “Diego no tiene nada firme y sé que está en la lista que tiene Godoy Cruz como posibles técnicos, para él sería un gran salto en su carrera y lo tenemos en cuenta”.

No sería la primera vez que el equipo mendocino le da la oportunidad a un técnico joven (Martínez tiene 41) o sin experiencia en la Primera División. Sirven como ejemplo los casos de Gabriel Heinze (fue DT en Mendoza en 2015, en su primera experiencia), Sebastián Méndez (durante 2016; venía de dirigir en el ascenso, a Atlanta y Platense) o Diego Dabove (en 2018, había dirigido sólo un partido como interino en Lanús). Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

