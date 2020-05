https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 26.05.2020 - Última actualización - 14:21

14:15

En un video se observa como el equino es golpeado fuertemente por un hombre que dice ser un “amansador”. El involucrado dice que el animal “se desnucó solo”.

En paraje El Timbó Investigan si un hombre golpeó a una yegua hasta matarla En un video se observa como el equino es golpeado fuertemente por un hombre que dice ser un “amansador”. El involucrado dice que el animal “se desnucó solo”. En un video se observa como el equino es golpeado fuertemente por un hombre que dice ser un “amansador”. El involucrado dice que el animal “se desnucó solo”.

Por estas horas vecinos del paraje El Timbó (en el departamento Gral López) se encuentran bajo una fuerte conmoción por el caso de una yegua que, al parecer, fue asesinada a golpes.



Del hecho su supo la semana pasada cuando distintas personas se comunicaron por teléfono al 911 solicitando la presencia policial en un establecimiento rural, a raíz de un trágico hecho de maltrato animal.



Cuando los uniformados llegaron al lugar no encontraron animal alguno. Distintas versiones aseguran que el cuerpo del equino fallecido ya había sido arrojado a un basural.



Los agentes entrevistaron a Emanuel Pérez, dueño del predio, quien relató que momentos antes su empleado (un tal Saúl Moreira) a quien definió como “amansador de caballos” se encontraba realizando dicha tarea con una yegua cuando ésta se levantó en dos patas y cayó hacia atrás, desnucándose.



Pero los dichos de Pérez no coinciden con una serie de videos que comenzaron a circular por distintas redes sociales.



En esos registros se observa como dos hombres primero golpean fuertemente al animal con rebenques. Y luego la desnucan con una soga atada a otro caballo.



“Soy una vecina de ‘El Timbó’ y estoy indignada después de ver como una mugre que ni siquiera puede ser llamada persona, golpeó hasta la muerte a un caballo. Se dio intervención a la policía de Guadalupe Norte pero no hicieron más que tomarle una denuncia en la cual mintió porque según él, se desnucó solo”, aseguró una mujer a través de sus redes sociales.



Golpes y amenazas



Por su parte Silvia Beltrán, titular de la ONG Latir Animal, en declaraciones a Radio Amanecer narró que “me mandaron el video pidiendo ayuda y la verdad es que no lo pude terminar de ver por la crueldad de esas imágenes. Luego me contacté con la gente del lugar y me dicen que ese hombre doma así a los caballos, que es una costumbre. También me dijeron que la yegua se cayó y se desnucó. Sin embargo eso no es lo que se ve en los videos. Al contrario se escucha a un chico que dice ‘basta de pegarle porque la vas a matar... la vas a reventar’.



En las imágenes se ve claramente que la yegua se quiere levantar. Según me dijeron este tipo le venía pegando hacía varios días. La reventó a palos. Es algo aterrador lo que pasó.



Anoche me llamó el dueño del caballo y me dijo que no puede denunciarlo porque tiene miedo. También me dijo que le había dado dos caballos, pero que al otro ya lo retiró.



Yo por mi cuenta ya hice la denuncia en Fiscalía. Queremos que se haga justicia y que ese tipo termine preso. Que pague por lo que hizo”, sentenció.



En este sentido las primeras actuaciones las realizó el fiscal Juan Sebastián Marichal, de la Fiscalía Regional de la IV circunscripción judicial (con sede en la ciudad de Reconquista).