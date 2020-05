https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 27.05.2020 - Última actualización - 23:22

17:39

La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, anticipó que se presentará como querellante ante la denuncia que hizo la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) por presunto espionaje ilegal durante el Gobierno de Mauricio Macri, en tanto que remarcó que durante los últimos años hubo una “relación muy promiscua” entre la Inteligencia y el Poder Judicial.

Se reúne la comisión bicameral Gómez Alcorta será querellante tras la denuncia de la AFI por espionaje ilegal La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, anticipó que se presentará como querellante ante la denuncia que hizo la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) por presunto espionaje ilegal durante el Gobierno de Mauricio Macri, en tanto que remarcó que durante los últimos años hubo una “relación muy promiscua” entre la Inteligencia y el Poder Judicial. La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, anticipó que se presentará como querellante ante la denuncia que hizo la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) por presunto espionaje ilegal durante el Gobierno de Mauricio Macri, en tanto que remarcó que durante los últimos años hubo una “relación muy promiscua” entre la Inteligencia y el Poder Judicial.

A raíz de un disco rígido que se encontró en una computadora de la Agencia Federal de Inteligencia, el oficialismo plasmó una denuncia afirmando que, a partir de junio de 2016, las casillas de email de diferentes dirigentes opositores, entre ellos Gómez Alcorta, que se desempeñaba por ese entonces como abogada de la dirigente jujeña Milagro Sala, fueron espiadas ilegalmente.

“En estos años se corrió un velo de una relación muy promiscua de los servicios de Inteligencia llevando adelante operaciones con el Poder Judicial. Años atrás esto hubiese sido sorpresivo”, manifestó la funcionaria nacional en declaraciones radiales.

Asimismo, la ministra aseguró que “seguramente” hubo mucho más espionaje del que se plasmó en esta denuncia que lleva adelante la interventora de la AFI, Cristina Caamaño: “Uno tiene que pensar que esto es solamente un disco rígido, uno solo”.

“Fueron años donde teníamos información del espionaje, pero no teníamos certezas. Yo supongo que me espiaron por mi rol de abogada de Milagro Sala, más allá de mi militancia política. Es raro, uno termina conjeturando por qué le podría interesar a los servicios los mails que uno manda”, señaló. Y agregó: “Entiendo que no tuvo que ver con mi militancia política, sino por mi profesión”.

En ese sentido, Gómez Alcorta anticipó que se va “a presentar como querellante” ante la Justicia y destacó que “sin lugar a dudas hay que tratar de desenmarañar para que los sótanos de la democracia no gobiernen nunca más”.

Además, se refirió al trabajo de Caamaño al frente de la AFI: “Está haciendo un gran trabajo, tanto para terminar con los fondos reservados como con los seguimientos”.

Comisión bicameral de Inteligencia

La comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia se reunía esta tarde, luego de que la titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, denunciara presunto espionaje ilegal a personas vinculadas a la actividad política, periodistas, dirigentes y policías durante el gobierno de Mauricio Macri.

Si bien la reunión de la comisión, que preside el diputado nacional del Frente de Todos, Leopoldo Moreau es de carácter reservado y no trascendió el temario, fuentes parlamentarias no descartan que en el encuentro se analicen los alcances de esa denuncia realizada ayer por la titular de la AFI.

La AFI presentó la denuncia penal tras el hallazgo de información recuperada de un disco rígido que había sido parcialmente borrado.

En la denuncia, se solicitaron las indagatorias del ex presidente Mauricio Macri -en su calidad de ser el responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de inteligencia nacional- y del ex director y la ex subdirectora de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, respectivamente.

Fiscal pide reactivar causas Hotesur y Los Sauces

El fiscal de juicio Diego Velasco pidió habilitar la feria extrajudicial para la tramitación de las causas Hotesur y Los Sauces, donde la vicepresidenta presidenta de la Nación, Cristina kirchner, está procesada por lavado de dinero junto a sus hijos Máximo y Florencia.

Lo hizo ante el Tribunal Oral Federal número 5 de la Capital Federal, el cual aún no fijó fecha de juicio oral y público para las dos causas en un único proceso. Velasco pidió que aquella prueba que pueda ir tramitando se la antesala del juicio se vaya realizando. En marzo pasado el Tribunal fijó una lista de 160 testigos que declararán en el juicio oral y público, que se estima será recién a partir del año próximo.

En ambas causas se investigan supuestas maniobras de lavado de dinero a través del alquiler de los emprendimientos inmobiliarios de la familia kirchner. En el caso Hotesur tiene que ver con el alquiler de plazas hoteleras casi de manera exclusiva al empresario Lázaro Báez, detenido por lavado de dinero en otra causa. En el caso Los Sauces son también sospechas de maniobras de lavado de dinero a través de el alquiler de propiedades tanto a Báez como al empresario Cristóbal López.

Con información de NA