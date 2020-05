Santa Fe sigue esperando, mientras otras provincias suman actividades permitidas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En Entre Ríos habilitaron deportes individuales y Córdoba lo hará en los próximos días. Por su parte, Jujuy adelantó el receso de invierno y dispuso un regreso a clases escalonado desde el 15 de junio.

En Entre Ríos habilitaron deportes individuales y Córdoba lo hará en los próximos días. Por su parte, Jujuy adelantó el receso de invierno y dispuso un regreso a clases escalonado desde el 15 de junio.

Mientras otras provincias autorizan actividades, en Santa Fe el aislamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus cambió muy poco desde su inicio, el pasado 20 de marzo.

Pese a registrar poca cantidad de casos en las últimas semanas y 49 días sin nuevos contagios en la ciudad capital, el gobierno apenas habilitó un puñado de actividades con restricciones, que siguen limitando el potencial de mejora de la tan dañada economía local.

No obstante, hasta el momento no se permiten actividades recreativas, deportivas, el comercio sigue con horarios muy reducidos, la construcción privada con ridículas restricciones, y no hay planes de articular el regreso de los niños a la escuela al menos hasta fines de julio.

Distinto es el panorama en otros distritos:

Córdoba (458 casos y 30 muertos)

En la ciudad de Córdoba, donde días atrás se había vuelto más estricto el aislamiento por un brote, se podrán hacer caminatas, y en otro horario deportes individuales al aire libre.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que las actividades deportivas y recreativas se podrán realizar los días viernes, sábado, domingo y lunes.

A su vez, desde este jueves fueron permitidos las obras privadas y la apertura de los comercios mayoristas. Además, la vuelta de los shoppings está cada vez más cerca.

Entre Ríos (30 casos)

En la vecina provincia, el gobierno habilitó en los últimos días el funcionamiento de los servicios de hotelería y gastronomía, el desarrollo de actividades deportivas de no más de dos personas y el transporte interurbano dentro del territorio.

Algunas semanas atrás, el gobernador Gustavo Bordet ya había autorizado todas las actividades recreativas y de esparcimiento, los comercios minoristas, concesionarias de autos y la actividad judicial en la provincia.

Jujuy (6 casos)

En tanto, Jujuy se convirtió en la primera provincia en anunciar la vuelta a clases presenciales. Su gobernador Gerardo Morales adelantó el receso de invierno y dispuso un regreso escalonado desde el 15 de junio.

En cuanto a las actividades, el distrito del norte del país permitirá desde el 1° de junio el fútbol 5 y la pesca, deportes que se suman al tiro, la natación y las disciplinas náuticas. A su vez, se está avanzando en un protocolo para flexibilizar actividades en gimnasios.

Además de las tres mencionadas, la gran mayoría de las provincias del país van en direcciones similares, ya que el epicentro de la pandemia es la ciudad de Buenos Aires y el territorio bonaerense. De hecho, el 82% de los 14.702 casos de todo el país está en esa zona.