Conmebol organizará la audiencia antes del fallo

Viernes 29.05.2020 - Última actualización - 30.05.2020 - 15:50

Es un pedido puntual que formuló Colón y la casa madre del balompié continental tomó la decisión, ahora sí, de aceptarlo. ¿Se hará vía zoom?

Ahora, sí, luego de la presentación del descargo de Independiente del Valle con la firma del Dr. Andrés Holguín (21 carillas y 200 archivos), lo que se considera la parte procesal del reclamo de Colón en el Comité de Apelaciones de la Conmebol bajo la figura de "fraude deportivo" por el caso del golero Jorge Vladimir Pinos está terminado. Es decir, las cartas están tiradas arriba de la mesa en la sede de Luque, donde está la casa madre del fútbol sudamericano.

En las últimas horas, fuentes extraoficiales de la Conmebol, ratificaron la info exclusiva de El Litoral: la idea es expedir el fallo de manera ágil. "Quizás no sean dos semanas solamente como ustedes afirmaron, pero contando entre 20 y 25 días estaría sentenciado el fallo de los tres jueces que serán nominados". Hay que recordar que las personas designadas en ese cuerpo colegiado son cinco y uno es ecuatoriano (el Dr. Saltos, excluida por cuestiones obvias de nacionalidad y parcialidad), por lo que quedan cuatro "habilitados" y uno quedará con voz pero sin voto en la determinación final.

Eso sí, El Litoral logró acceder a una info importante que está vinculada con la figura de la llamada "audiencia de partes", requisito que volvió a solicitar Colón, elemento previo al "paso a fallo".

El mismo abogado de Independiente del Valle, Dr. Andrés Holguín, reconoció que la figura de la "audiencia de partes" es válida y que Colón tiene todo el derecho de exigirla. Como se sabe, en noviembre de 2019, la Unidad Disciplinaria de la Conmebol no dio lugar al pedido sabalero del careo de partes.

La nueva data, chequeada por El Litoral, es que esta vez sí la Conmebol aceptó el pedido de Colón y decidió "organizar" la audiencia de partes (los sabaleros e Independiente del Valle antes de pasar a fallo y sentencia final).

Si bien en algún momento la idea inicial rojinegra era "sentar a todos en la misma mesa" (Pinos; Colón; Independiente del Valle; Técnico Universitario; Sur y Norte; Federación Ecuatoriana de Fútbol), ahora la audiencia de partes sólo abarca y comprende a los dos actores que están en el expediente oficial. Es decir, Colón, que efectúa el reclamo, por un lado; los ecuatorianos de Independiente del Valle por el otro.

Ahora bien, por la info a la que accedió ayer El Litoral, la Conmebol decidió "organizar" esta figura de Audiencia de partes. Es más que obvio que la misma dependerá de cómo evolucione la pandemia de Covid-19 en el continente en los próximos días.

El espíritu "natural" de una audiencia de partes y "careo" es justamente el "cara a cara" presencial, algo que hoy nadie puede asegurar en el marco de una pandemia y con la mayoría de los aeropuertos del continente "cerrados".

La pregunta que surge sola es la siguiente: ¿puede la tecnología, por caso zoom que está siendo masivamente utilizado, reemplazar el mano a mano físico que Colón pide?

Lo puntual es que, a diferencia del "no" de noviembre de 2019, ahora la Conmebol acepta la exigencia de Colón de una "Audiencia de partes", previa al llamado "pase a fallo" del Comité de Apelaciones. No deja de ser un muy pequeño triunfo de la estrategia sabalera: le dicen ahora que sí a algo que antes le habían dicho que no.

"Al helicóptero, para bajarlo, hay que tirarle con lo que sea: a veces una gomera puede servir", sostiene alguien vinculado al caso desde el minuto cero.

Lo que está claro es que, tal como lo viene publicando El Litoral en el seguimiento único y exclusivo de este caso (único medio en entrevistar a todos los actores), la decisión de los tres jueces del Comité de Apelaciones de la Conmebol es emitir un "fallo ágil", expeditivo y que no demore más de 25 días.

En el medio, apareció esta decisión reciente que se tomó en la sede de Luque: dar lugar al pedido de "Audiencia de partes" que solicitó Colón. Ese recurso estratégico, antes denegado y ahora aceptado, no tiene modalidad definida.

Hoy por hoy, en el marco de la pandemia de Covid-19, parece estar más cerca un montaje tecnológico "vía zoom" que el viejo "face to face".

Sea como sea, por más que falta mucha artillería y munición pesada para librar la madre de todas las batallas en el fallo final, se podría decir que Colón le hundió un barquito a Independiente del Valle. Y se salió con la suya con la "Audiencia de partes".

Continuará.

Técnico lleva a IDV al TAS

El Tribunal de Alzada del Deporte (TAS), con sede en Lausanna, Suiza, otorgó plazo máximo hasta el 10 de junio para que Técnico Universitario de Ecuador e Independiente del Valle presenten sus alegatos por el llamado caso de Jorge Vladimir Pinos, arquero que contrató al abogado de Lionel Messi, el conocido Ariel Reck, para que lo defienda.

Cada club debió depositar 10.000 euros, como costas, para iniciar el proceso. Las partes involucradas eligieron la figura de "tres jueces" en el ámbito internacional del TAS.

En principio, lo que denuncia Técnico Universitario es la figura del "fichaje-puente", estrategia que aplicó Independiente del Valle para usar al jugador, previo paso "virtual" por el club Sur y Norte (equipo chico de Segunda División), mediante un amparo laboral.

En este litigio, Colón no participa. Los sabaleros podrían concurrir el TAS de Suiza en caso de perder su reclamo de "fraude deportivo" en el Comité de Apelaciones de la Conmebol, entidad que fallaría en unos 20 o 25 días desde Paraguay.