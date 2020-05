https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El gobernador llamó a no descuidarnos

Perotti: "Hemos achatado la curva"

El gobernador se mostró satisfecho por los resultados del aislamiento. “Salimos a testear y no encontramos casos”.

Por Mario Cáffaro SEGUIR “No tenemos circulación de virus; fuimos a buscarlo y no lo encontramos. Hemos achatado la curva” señaló esta mañana el gobernador Omar Perotti en un encuentro virtual con periodistas de toda la provincia para evaluar las medidas dispuestas a partir del 19 de marzo en sintonía con el gobierno nacional ante la aparición de los primeros casos de Covid 19.

Perotti abrió el contacto describiendo lo realizado hasta el momento y reiterando que “nada va a ser igual después de la pandemia” y en otro tramo admitió que ya la economía venía con problemas y esta situación “nos dejará un escalón más abajo”. Insistió con los problemas de conectividad que tiene la provincia y reconoció que afecta esto a 500.000 chicos en edad escolar.

Mencionó como acciones iniciales el control del límite con Chaco, provincia que tuvo y tiene muchos casos; el aislamiento de la ciudad de Ceres por un posible contagio proveniente desde Selva y las dos reuniones realizadas con el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, con los intendentes y presidentes comunales de toda la provincia.

>> Cepo: “Es reciente. Estamos en emergencia sanitaria y de negociación internacional. La Argentina tiene que resguardar sus divisas y habrá que ver como las actividades que se vean afectadas como se sigue adelante. Lo analizaremos con el ministerio de la Producción”, dijo Perotti sobre las nuevas medidas de cepo cambiario dispuestas por el Banco Central y con efecto en empresas santafesinas.

Señaló que hoy la curva está aplanada, lo expuso en gráficos e incluso donde se observan las fechas en que fueron habilitándose nuevas actividades. No dudó en destacar que los casos últimos detectados fueron muy puntuales y con trayectoria reconocible. “Salimos a buscar posibles casos en geriátricos, barrios con carencias, personal de salud y no lo hemos encontrado”, acotó.

El mandatario provincial instó a los intendentes y presidentes comunales a seguir controlando los accesos a sus localidades. Valoró lo realizado hasta el momento y destacó que a hoy en el año ingresaron a los puertos del sur santafesino, 930.000 camiones, 700.000 ya en pandemia y muchos de provincias con casos positivos. “No tengo dudas de que Santa Fe es una de las provincias que tuvo la delantera en materia de habilitación de industrias”, señaló para valorar el compromiso de empresarios y de trabajadores de elaborar protocolos y cumplirlos. En otro tramo llamó a la responsabilidad individual y social ante cada nueva apertura de actividad.

En otro tramo admitió la necesidad de llegar con ayuda a muchos sectores como clubes y entidades deportivas. “Nadie duda que habrá que ayudar a los jardines maternales”, subrayó.

>> Optimista: cuando se le preguntó para cuándo la Jefatura de Gabinete responderá al planteo de reuniones sociales, actividades deportivas y apertura de bares y restaurantes, dijo ser optimista y explicó que la respuesta suele ser ágil. “Por la pandemia perdimos el abrazo, el mate es solo y las reuniones son virtuales. Recomponer los afectos, las reuniones, nos dará más fuerza para enfrentar lo que viene” señaló.

En materia educativa, dijo que a nivel nacional ya se habla de los protocolos para volver a la actividad y no descartó que provincias con pocos o sin casos, como Catamarca, sean las que marquen el camino. “No hay fecha hoy pero dependerá de la evolución de la pandemia en junio y julio. El deseo es que sea lo antes posible con el nivel de organización para la nueva escuela que garantice el distanciamiento”.

Perotti adelantó que habrá planes especiales de facilidades de pagos de impuestos y de tarifas de empresas santafesinas para los sectores más afectados en el punto de vista de la actividad. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

