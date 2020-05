La nave Crew Dragon se acopló con éxito a la Estación Espacial Internacional

La nave Crew Dragon, primera misión conjunta de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) y la compañía aeronáutica SpaceX del magnate estadounidense Elon Musk, llegó este domingo a la Estación Espacial Internacional, a las 11.29 hora de Argentina.

"Desembarco confirmado. Crew Dragon llegó a la Estación Espacial Internacional", informó en su cuenta de Twitter Space X junto a un video de la nave acoplándose.

Docking confirmed – Crew Dragon has arrived at the @space_station! pic.twitter.com/KiKBpZ8R2H