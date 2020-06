Confirmaron 4 nuevos casos positivos de coronavirus en Villa Ocampo y el primero en Reconquista

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En total, son 5 las nuevas personas contagiadas en el norte. Autoridades recorrieron el límite con Chaco y pidieron prohibir el paso a Santa Fe.

Gustavo Capeletti

En la tarde de este jueves 4 de junio, la Región de Salud Reconquista confirmó cuatros nuevos casos de Covid-19 positivo en la ciudad de Villa Ocampo, con lo cual ascienden a 10 las personas contagiadas en el distrito.

Además, hay un caso confirmado este miércoles en la zona rural denominada La Hortensia, en Tacuarendí, que eleva a 11 los casos positivos en el norte provincial.

Las autoridades sanitarias indicaron que los mismos continuarán el aislamiento domiciliario indicado en base a su estado general con vigilancia epidemiológica. A la fecha suman 11.

Con el propósito de proteger la Salud Pública y al existir posibilidades de contagios por contactos se recomienda a las poblaciones aislamiento social preventivo y obligatorio. Estas personas están siendo contactadas desde el call center de la provincia (0800-Covid) para realizar seguimiento y acompañamiento de las medidas a adoptar.

La comunidad de cada lugar deberá permanecer en sus residencias habituales con el propósito de prevenir la circulación y el contagio del virus, y deberá abstenerse de concurrir a actividades no esenciales y no podrán circular por espacios públicos, vías, rutas, etc.

Desde la Región de Salud se recordó a toda la comunidad de Villa Ocampo y el resto de las localidades de la Provincia de Santa Fe que ante cualquier síntoma, sospecha o duda deben comunicarse al 0800 555 6549 para recibir el asesoramiento adecuado, evitando salir a guardias o efectores exponiéndose a riesgos innecesarios.

Esta tarde, gran revuelo generó en Reconquista del primer caso de coronavirus positivo confirmado. Se trata de una médica que estuvo en contacto con el paciente 1 de Villa Ocampo cuando fue derivado al Hospital Regional en la noche del sábado.

Su esposo, médico también y que automáticamente se transformó en caso sospechoso, trabaja en dos sanatorios de Reconquista y Avellaneda que serían cerrados y el personal puesto en cuarentena. Autoridades de Salud estaban reunidas para determinar los pasos a seguir y trazar los nexos epidemiológicos.

Prohibir el paso

Por otra parte, el senador Orfilio Marcón estuvo este miércoles en el límite interprovincial con Chaco por la Ruta 11 y solicitó que se vuelva a cerrar la frontera como ocurrió en marzo.

En ese lugar limítrofe ubicado, el senador dialogó con funcionarios de Protección Civil y con los responsables de las diversas fuerzas de seguridad encargadas de realizar los controles a personas y vehículos que transitan entre Chaco y Santa Fe.

Al respecto, Orfilio Marcón informó que hoy jueves pediría audiencia a los funcionarios del área correspondiente. “Solicitaré que allí se prohíba el paso vehicular de particulares, tal como ya se estableció en marzo pasado, por decreto 0268, y cuya vigencia finalizó el 31 de ese mes”, indicó el legislador.

En tal sentido, Marcón dijo que el objetivo es “evitar que pase a nuestra provincia la circulación viral del Covid-19, existente en Chaco”. Acompañaron al senador en esta visita: el intendente de Villa Ocampo, y los presidentes comunales de Guadalupe Norte y de Las Garzas.

Cerco sanitario

Al respecto, el intendente ocampense, Enrique Paduán, expresó que llegamos hasta el Paralelo 28 “para interiorizarnos sobre el operativo de control vehicular y de personas que se implementa allí”.

“Si bien, en ese lugar no pueden impedir el paso de personas provenientes del Chaco con destino a Villa Ocampo, portando el correspondiente certificado nacional para circular, se les solicitó a los jefes policiales que se les notifique que en caso de pretender continuar su viaje no se les permitirá ingresar a nuestra ciudad; en cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto Provincial 460/2020”, agregó.

En tanto, sostuvo que ·en el día de hoy se iniciaran las gestiones ante el gobierno provincial para que se disponga en lo inmediato el cierre temporario del paso fronterizo con la provincia del Chaco, para garantizar un efectivo cerco sanitario con el principal foco de circulación comunitaria del Covid-19 en el interior del país; y que ya provocó su expansión al norte santafesino”.