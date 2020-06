"La pandemia nos obligó a trabajar más en la coyuntura"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El diputado de la Unión Cívica Radical repasó los proyectos económicos y sociales presentados para paliar los efectos de Covi-19. Fuerte crítica al gobierno provincial.

Sergio Basile destacó la cifra récord de sesiones realizadas en el período extraordinario de la Legislatura santafesina, en el marco de la pandemia producida por el coronavirus y la transición de gobierno a nivel provincial dado que “sabíamos que se venía una instancia donde se iban a necesitar medidas de urgencia en lo social más allá de lo sanitario, tenemos que pensar también en la ruptura del tejido social que se produce por falta de ingresos, de trabajo, sin descuidar los resguardos de la salud”.

En ese sentido el diputado lamentó no poder enfocarse en esta primera etapa de su gestión en su idea de trabajo de “pensar a Santa Fe desde toda su área metropolitana, el Gran Santa Fe que tiene un desarrollo núcleo muy importante”, para trabajar más en dar herramientas al Ejecutivo Provincial para paliar los efectos del Covid-19, “somos una oposición crítica pero desde lo constructivo” expreso el legislador.

En cuanto a los social y económico Basile enumeró una batería de proyectos y trabajos realizados como herramientas para “alivianar” lo generado por la pandemia, “pensamos en el golpe al bolsillo, tomamos los precios cuidados y fuimos a los comercios de cercanías al cual concurre un vecino en situación de aislamiento social obligatorio, para que tengan la posibilidad de estar informados”, de igual manera el diputado agrego que “sumamos también un proyecto de ley para la promoción y visualización de los productos para personas celíacas, para que haya más competencia de precios en este rubro”.

Otros aspectos abarcado desde proyectos por el ucerreísta fue la asistencia psicológica para los adultos mayores en situación de aislamiento “pretendíamos que tengan una contención distinta, que tengan una línea de contención psicológica, de recreación cognitiva, audiovisual, porque a diferencia de los chicos los adultos tienen dificultades con la tecnología, este combo en las personas que están solas realmente genera dificultades”.

A su vez el diputado destacó estar trabajando sobre una de las “peores caras” que mostró la pandemia, “realizaremos una modificación del código de convivencia de la provincia (incorporación del artículo 64 bis), en donde defendemos el trabajo que llevan adelante los profesionales de la salud, que padecen agravios y agresiones solo por el hecho de estar en la primera línea de batalla”, explicó el legislador. Las sanciones van desde arresto por 60 días hasta una multa de 50 unidades jus.

En cuanto a lo productivo Basile enumeró el plan “Asistir” para pequeñas y medianas empresas, el turismo virtual (Plan Turismo desde Casa) y la creación de una comisión técnica especial para el turismo en la cámara baja.

Gobierno Deficiente

En su análisis de los primeros meses del gobierno provincial Sergio Basile no escatimó críticas a la gestión de Omar Perotti, “tiene una seria deficiencia en el manejo de un estado descentralizado y moderno, usa viejas prácticas que no se aggiorna a lo que es la realidad de los estados provinciales”.

“Hoy se le exige mucho a los municipios y comunas que son la primera línea de demanda, los intendentes y presidentes comunales se ven cada vez más afectados en sus posibilidades y no están encontrando respuesta por parte del Estado”, prosiguió el diputado quien sentenció que “el gobernador no está cumpliendo con lo prometido en ninguno de los casos, primero fue una ley de Necesidad Pública que el gobernador uso de excusa para ganar tiempo, ya se perdió un año (6 meses de transición más 6 meses de gestión) y eso lo vamos a sentir todos, porque falta articulación y organización, cubrir cargos y faltan responsabilidades que no se tomaron y que a nivel municipal y comunal generaron muchos problemas”.

En cuanto a las políticas de Estado, Basile manifestó que “no las define, no sabemos qué va a hacer en educación, en salud, esperamos tres leyes de seguridad para saber si se puede mejorar la situación actual en seguridad, porque en santa fe tenemos un crecimiento exponencial del delito y hechos de violencia. Creemos que no es sólo una cuestión de leyes, es una decisión política, de gestión y de gobernanza del Ministerio de Seguridad”.

Para finalizar el diputados santafesino sentenció que “no vemos un plan estratégico de la provincia, no vemos hacia donde vamos, si no tuviésemos pandemia no sabríamos que hacer”.