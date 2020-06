https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El presidente sabalero hizo esta comparación y se refirió nuevamente a lo ocurrido en La Nueva Olla el 9 de noviembre pasado. Deslizó nuevas y contundentes críticas al gremio de Utedyc.

José Néstor Vignatti... "Una hamburguesa es más cara que la cuota de Colón"

El presidente de Colón, José Néstor Vignatti, comparó el valor de la cuota de socio de Colón con el costo de una hamburguesa y dijo que “yo dejaría de comer una hamburguesa para pagar mi cuota de socio de Colón, porque es más barata”.



El titular sabalero hizo estas declaraciones al programa partidario “La Voz del Sabalero” y lanzó nuevas críticas hacia la conducción del gremio de Utedyc.



Respecto de la cuota, es verdad que Colón no la aumenta desde hace un año, cuando estableció —precisamente en junio del año pasado— un valor de 500 pesos para el socio pleno. De todos modos, se critica desde todos los sectores el hecho de que en el club se estaría cobrando todavía el importe del acceso a platea cuando, en realidad, Colón no juega en su estadio desde hace varios meses.



Algunas de las frases de Vignatti fueron las siguientes:



* “Cuando se pone la pelota en marcha soy tribunero y un hincha más. Yo pedí desesperadamente e hice lo posible y lo imposible para que la final con Independiente de Valle se suspenda cuando se largó la lluvia, aunque en algún momento pensaba en lo que podía pasar por la gente. Y también en la televisión. Yo argumentaba que la tormenta y las descargas eléctricas eran peligrosas, pero me decían que no se podía suspender porque se había vendido el derecho televisivo que iba a una gran cantidad de paises del mundo. Y pasó lo que pasó”.



* Sobre las declaraciones de los jugadores y Lavallén de que “algo faltó” y que “Colón no estaba preparado para ser campeón”: “No logro entender lo que se quiere decir. Cuando suceden estas cosas, dentro de un plantel hay algunos optimistas y otros no lo son tanto. Esto es un juego de equipo y las versiones son individuales. Desde nuestra posición, hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance. No creo que hayamos podido hacer algo más. Se dio así, hay que aceptarlo e ir por la revancha”.



* Sobre el planteo de Pablo Lavallén en ese partido: “Tal vez no, tal vez hubiese jugado de otra manera, pero son opiniones futboleras y cada uno tiene su libreto. La verdad es que el partido terminó y la vida sigue. Tenemos que ‘no olvidar’, sacar lo que se hizo bien e ir por más”.



* Sobre el partido con Aldosivi, posterior a la final: “Fue un partido polémico, cada cuál sacará sus conclusiones suele suceder cuando no se consigue un objetivo y también pasa después de un éxito, hay una especie de relajamiento. No lo veo como un fantasma o que pasó algo raro. Hay una sensación de vacío después de estos partidos. Ese fue un partido malo y punto”.



* “El mayor incentivo que tiene un colonista para ser socio del club es el precio de la cuota. La cuota de Colón es más barata que una hamburguesa y ser socio de Colón es un orgullo. Muchos colonistas deberían transformarse de hinchas a socios porque el esfuerzo económico, comparado con otros clubes de mucha menor jerarquía, de mucha menor jerarquía, aún dentro de la misma ciudad, es menor”.



* “Estamos tratando de solucionar para darle mayor celeridad a las decisiones de los socios para ayudarlos y hacerles más sencillo el trámite de hacerse socios. El orgullo de ser socio de Colón es impagable. Yo me quedaría sin comer una hamburguesa para ser socio de Colón”.



* “Hay algunos integrantes del gremio de Utedyc que son simpatizantes de otras camisetas y tienen intereses antepuestos a los colonistas. Ellos, tal vez, han logrado privilegios en otras comisiones donde no se privilegió la economía del club. Yo vigilo los intereses del club para que no me vigilen a mí, para que no sospechen si me la llevo. No quiero dejar huellas ingratas como otros han dejado. Entonces, esos privilegios que acabo de mencionar de la gente del gremio, se contraponen con los intereses del club”.



* “Hay dirigentes gremialistas que no juegan para que el club sea también dador de empleos, sino que juegan para que sea dador de privilegios y yo no estoy dispuesto a dar privilegios a nadie”.



* “Los socios me eligieron para gestionar por el club y defenderlo. Tengo un handicap, que es la experiencia. No tengo que estar pensando en lo que haría mañana en una gestión, porque la estoy haciendo ahora. No pierdo un segundo en pensar lo que va a pasar en las elecciones. Pienso en hacer las cosas hoy de la mejor manera por el club”.



* “Todos tienen la oportunidad de trabajar para el club y la obligación de que lo que piensan hacer mañana, hacerlo hoy. Me parece que es más que oportuno que la gente interesada en estar algún día en la vida política del club, que escuche que los que están hoy piensan de tal manera y que hasta diciembre harán lo mejor posible. Y cuando termine mi función de dirigente, seré uno más de todos los socios e hinchas que tiene Colón”.