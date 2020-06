Andrea Eletti recorre "Caminos cruzados"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La cantante santafesina, con presente en el tango y formación en el teatro musical, se reencontrará digitalmente con figuras de ambos mundos. Durante cinco martes se encontrará conversará virtualmente con Ángel Mahler, Ramiro Gallo, Patricia Malanca, Lidia Borda y Pepe Cibrián. Aquí, un recorrido por la propuesta.

El martes 16 de junio Andrea Eletti Iniciará su ciclo de entrevistas “Caminos cruzados” donde irá presentando semanalmente a destacados y reconocidos hacedores de la música y teatro musical nacional tales como Ángel Mahler, Ramiro Gallo, Patricia Malanca, Lidia Borda y Pepe Cibrián. El ciclo será transmitido en vivo todos los martes a las 20 por las redes sociales (Instagram y Facebook: @AndreaEletti; canal de YouTube: Andrea Eletti Tango), desde las instalaciones de El Solar de las Artes.

Mundo digital

Al respecto cuenta Eletti: “Esta idea surgió después de más de 70 días de confinamiento obligatorio, producto del Covid-19. De estar en casa, ver cómo se fueron suscitando los acontecimientos, el hecho de las plataformas y las redes como nuevo espacio de intercambio social, de información, de estudio, cultural. Una herramienta que se potenció y que va a ser un universo más que no va a sustituir para nada el concierto, el vivo; creo que eso va a seguir muy fuerte, porque somos seres sociales. Pero este momento nos permitió reinventarnos en muchos casos para seguir en contacto con el público, para seguir estudiando, para seguir en contacto con nuestros familiares, amigos, en momentos que no podíamos (ahora Santa Fe está un poco más flexibilizada) pero no podíamos salir de nuestras casas. Que no es lo mismo: teníamos el hambre del abrazo, las ganas del encuentro, el aplauso y el contacto en vivo con el público, que esperamos que empiece a volver de a poco. Y me hacía un poco de ruido también, porque yo decía: los artistas están brindando gratuitamente su laburo. Lo veía como una forma de precarización más (risas)”.

No obstante, la artista “sí creía que era necesario armar un producto cultural que no esté centrado en mi trabajo, porque sentía que no tenía las herramientas para hacer un ciclo cantando; lo hice para ‘La seguimos en casa’cuando se flexibilizó un poco, fui a la casa de Gabriel (de Pedro), él tiene un micro estudio allá, estamos laburando juntos con proyectos, muy interesante. Hicimos el concierto desde ahí, con buenas condiciones de sonido. Pero yo no tengo muchas herramientas tecnológicas; y no hacerlo tampoco gratuito, tampoco estoy muy de acuerdo con eso: creo que tenemos que entender que el artista es un trabajador, que paga los impuestos, tiene que ir al supermercado como muchos otros. Pero sí quería general un contenido cultural para estar en contacto con el público, con la gente”.

Reencuentros

De esa manera, la cantante reelaboró la propuesta, volviendo sobre su propio recorrido artístico: “Empecé a pensar cómo hacer algo que no se centrara en la Andrea intérprete, pero que pueda generar un vínculo y un acercamiento y un vínculo. Se me ocurrió esto de poder armar un ciclo de pequeñas entrevista con hacedores culturales a nivel nacional, con los cuales tuve la suerte de trabajar; que me han enriquecido, marcado el camino, con la alegría de que a pesar del tiempo y la distancia he podido mantener un vínculo de cariño y muchos recuerdos con ellos. Un vínculo sostenido, con algunos me hablo más asiduamente, como es el caso de Ramiro Gallo, con Patricia Malanca. Con otros no, pero hay un vínculo muy genuino que se sostiene, de gratos recuerdos. Poner al servicio este vínculo con ellos para generar un vínculo con los otros, para que nos cuenten, nos enriquezcan, como lo han hecho conmigo con sus saberes, cómo están ahora; con sus experiencias artísticas y sus conocimientos”.

“Le fui dando forma a esto, y surgió este ciclo de cinco encuentros, que van a ser los martes a las 20 desde mi Instagram, y se van a pasar también por YouTube y Facebook al mismo tiempo; se van a retroalimentar todas mis redes. Vamos a salir desde El Solar de las Artes, un centro cultural amigo, que nos presta las instalaciones y sobre todo la Internet (tienen una conexión que vuela). Si bien también dependemos de la conexión del invitado, ayuda mucho que yo esté en ese espacio, que siempre nos da lugar a los artistas locales”, concluye Eletti.