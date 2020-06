https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 15.06.2020

20:59

En Santa Fe, el número de infectados desde que comenzó la pandemia se mantiene en 285. En el país hubo 1.208 nuevos contagios, la gran mayoría en Capital Federal y provincia de Buenos Aires. Hubo 21 muertos en un día.

Reporte sobre la situación de coronavirus Segundo día consecutivo sin nuevos casos en la provincia En Santa Fe, el número de infectados desde que comenzó la pandemia se mantiene en 285. En el país hubo 1.208 nuevos contagios, la gran mayoría en Capital Federal y provincia de Buenos Aires. Hubo 21 muertos en un día. En Santa Fe, el número de infectados desde que comenzó la pandemia se mantiene en 285. En el país hubo 1.208 nuevos contagios, la gran mayoría en Capital Federal y provincia de Buenos Aires. Hubo 21 muertos en un día.

Este lunes no se reportaron nuevos casos de infectados por coronavirus en la provincia: la cifra total a la fecha es de 285 casos positivos de Covid-19 desde que comenzó la pandemia. De ese total, son 237 los pacientes confirmados no activos (previamente pacientes con criterio de alta), es decir recuperados, y se encuentran en estudio 143. Es el segundo día consecutivo en el que no se registran nuevos infectados en la bota santafesina.

Un paciente se encuentra internado en cuidados intensivos recibiendo asistencia respiratoria mecánica, y otro está internado en sala general. Los demás casos confirmados presentan una evolución favorable”, indicaron desde la cartera de Salud provincia. Esta capital acumula 67 días sin nuevos contagios.

A nivel país —principalmente en Buenos Aires—, la situación es mucho más compleja. En las últimas 24 horas 21 personas murieron y 1.208 fueron diagnosticadas con coronavirus, con lo que suman 854 los fallecidos y 32.785 los infectados desde el inicio de la pandemia, informó hoy el Ministerio de Salud de la Nación.

La cartera sanitaria informó en su reporte vespertino que fallecieron 11 hombres, siete residentes en la provincia de Buenos Aires de 62, 63, 66, 68, 76, 54 y 55 años; dos en la Ciudad de Buenos Aires de 40 y 72; uno de 67 en la provincia de Río Negro; uno de 64 en la provincia de Córdoba y una mujer, de 92 años en la Ciudad de Buenos Aires.

El parte matutino consignó que se registraron nueve muertes: cuatro mujeres, una de 53 años, residente en la provincia de Buenos Aires; tres en la Ciudad de Buenos Aires de 73, 83 y 88 y cinco hombres, uno de 96 años, residente en la Ciudad de Buenos Aires; y cuatro en la provincia de Buenos Aires de 51, 48, 62 y 78 años.

Del total de los casos, 1.028 (3,1%) son importados, 12.835 (39,1%) contactos estrechos de casos confirmados, 12.828 (39,1%) casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

De los diagnosticados este lunes con Covid-19, se registraron en la provincia de Buenos Aires 552 casos, en la Ciudad de Buenos Aires 575, en Chaco 38, en Chubut 22, en Córdoba 2, en Corrientes 1, en Entre Ríos 2, en Misiones 1, en Neuquén 3 y en Río Negro 12. En tanto, no se notificaron infectados en Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.

El número de acumulados por jurisdicción indica que la provincia de Buenos Aires suma 13.748 casos, la Ciudad de Buenos Aires 15.282, Chaco 1.364, Chubut 63, Córdoba 497, Corrientes 104, Entre Ríos 88, Formosa 33, Jujuy 8 y La Pampa 6. La Rioja alcanza 64 casos, Mendoza 112, Misiones 38, Neuquén 212, Río Negro 564, Salta 21, San Juan 7, San Luis 11, Santa Cruz 51, Santa Fe se mantiene en 285 casos, Santiago del Estero 22, Tierra del Fuego 149, y Tucumán 56. Además, se incluyen en Tierra del Fuego 13 casos en las Islas Malvinas, según información de prensa. Catamarca continúa sin registrar contagiados con coronavirus.