Miércoles 17.06.2020

"El DNU emitido por el presidente en el que interviene Vicentin es nulo" Barletta apeló a la decisión del Juez Lorenzzini

Mario Barletta presentó el recurso de apelación a la decisión del Juez Fabián Lorenzzini tras la presentación efectuada contra el decreto de intervención de Vicentín SAIC el jueves pasado.

En dicha presentación Barletta expuso los groseros vicios de inconstitucionalidad que padece el DNU 522/2020. "El decreto de necesidad y urgencia emitido por el poder ejecutivo es un claro atropello a la división de poderes y un abuso de autoridad por parte del poder ejecutivo". Además, el ex intendente de la ciudad de Santa Fe manifestó que "ante un proceso concursal preventivo como el que se está llevando a cabo en la empresa Vicentín, no se puede bajo ningún punto introducir modificaciones". Asimismo, Barletta indicó: "El DNU emitido por el presidente en el que interviene dicha empresa es nulo, de nulidad absoluta, y no puede producir ningún efecto sobre el proceso judicial".

Ante el rechazo de Lorenzzini el ex embajador Barletta, dijo: "El juez alega que no soy parte interesada y está claro, pero el poder ejecutivo no tiene competencia para nombrar un interventor, eso está fuera de la ley. El poder judicial el único que puede intervenir en dicho proceso".

En ese sentido, el ingeniero remarcó: "Voy a seguir el caso hasta las últimas consecuencias porque ésto es un claro atropello a la división de poderes y un claro abuso de poder".

"Quiero que los santafesinos sepan que me pongo al frente de un reclamo justo en defensa, no sólo de una de las empresas más importante del país, sino de nuestra historia. Nuestros hombres y mujeres del norte necesitan todo nuestro apoyo, por eso estoy acá, en representación de miles de santafesimos que decidimos defender a nuestros productores cueste lo que cueste".