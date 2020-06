Vignatti: "Si fuera al revés, con el foco en el interior, ya estaríamos entrenando"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El presidente sabalero afirmó que “en muchas provincias se podría haber comenzado a entrenar con los protocolos que la situación amerita”. Dijo que la Superliga lo decepcionó y le tiró flores a “Chiqui” Tapia.

En declaraciones a LT9, el presidente de Colón, José Néstor Vignatti se refirió a la situación que atraviesa el fútbol argentino y fijó una clara postura —previa al comunicado oficial de la AFA—: “En muchas provincias se podría haber comenzado a entrenar con los protocolos que la situación amerita, eso no es ventaja deportiva. Si fuera a la inversa y el foco estaría instalado en el interior y en Buenos Aires no habría, la situación sería distinta y no tengo dudas de que estarían entrenando”.

Luego, respecto del mismo tema, el pope máximo sabalero agregó: “Las concentraciones, las distancias, los costos... esas son desventajas. Pero bueno, se piensa así y hay que acatarla; la realidad indica que no se sabe cuando se volverá a entrenar porque la pandemia está en un pico, estamos peor que antes”.

En cuanto a la realidad económica de los clubes en el fútbol argentino, Vignatti disparó: “La televisión está pagando puntualmente mes a mes y la cuota societaria si bien mermó, entendemos el contexto y creemos que el socio está respondiendo bien. Seguramente los que no pudieron pagar ahora, luego volverán. Tratamos de distribuir los recursos de manera equitativa”.

“Gracias al esfuerzo de todos vamos a sobrellevar esta situación que era impensada y que no sabemos cuándo finalizará. La televisión habría comprometido el pago hasta septiembre, pensando que este año se puede disputar un campeonato”, agregó Vignatti.

En cuanto a las renovaciones de los jugadores del Club Atlético Colón expresó: “Lo estamos charlando individualmente, en estos últimos 15 días se intensificaron los contactos. Algunos pueden quedarse y otros no, venimos hablando, pero ahora con cuestiones más concretas. De aquí a fin de mes seguiremos conversando ya que se vencen los contratos y debemos llegar a un acuerdo económico”.

En la misma charla con LT9, el presidente sabalero hizo mención a la gestión de Claudio Tapia y dijo: “La verdad que sinceramente me sorprendió a través del tiempo la gestión que viene realizando Tapia. Está demostrando su capacidad para llevar adelante esta situación, ese sillón no es nada fácil y se emprolijaron muchísimas cosas. Ayer nos consultaron para que cada club haga un listado para considerar las cuestiones que se pueden mejorar. Estamos elaborando las propuestas que va a acercar Colón y sin concurrir estamos presentes”.

En otro tramo de la entrevista, el presidente rojinegro habló de su relación con el gremio de los jugadores; es decir, Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA): “Con Marchi tengo una buena relación; con la abogada Stella Reschia mala. Son cuestiones que se deben tratar en una mesa de negociaciones, no coincidimos con su manera de actuar. Tenemos una política de no confrontación, pero aquélla no presentación ante Atlético Rafaela tuvo responsables y uno de ellos fue Stella Reschia”, disparó.

El máximo dirigente sabalero habló de los cambios en el balompié criollo: “En algunas cosas, la Superliga fue perjudicial para los clubes del fútbol argentino, pensamos que desde lo económico muchas cosas iban a cambiar pero al final todo fue más de lo mismo y me decepcionó. Cuando jugábamos con Lanús y debíamos viajar a Brasil por la Copa Sudamericana, la Superliga no nos permitió cambiar el día del partido por el torneo local, cuando a otros equipos si le permitieron la reprogramación”.



En cuanto al polémico tema de Fernando Zuqui y el conflicto legal con Estudiantes de La Plata expresó: “Zuqui no pertenece a Colón, Estudiantes tomó una postura que no se adecúa a las circunstancias que estamos viviendo, cada club quiere tener su derecho, nosotros contestamos. El conflicto es con Estudiantes y no con Boca. Hablé con Ameal cuando vino Boca y me dijo que no había problemas en solucionar la cuestión y cambiar esa cláusula. Pero después sucedió lo que todos sabemos, y ya no pude viajar a Buenos Aires. Si se jugaba el torneo, podía jugar dos partidos más sin cambiar la cláusula, pero todos estaban enterados que íbamos a cambiar esa cláusula. Tanto el jugador, su representante, Estudiantes y Boca”.

Santella habló de Brian Fernández

Como se recordará, Brian Fernández pasó la cuarentena obligatoria en el Hotel de Campo de Colón junto al cuerpo técnico de Eduardo Domínguez, que en ese primer momento decidió quedarse en Santa Fe durante el aislamiento (ahora están todos instalados en Buenos Aires).

En diálogo con Superfutbol, Pablo Santella, preparador físico del Sabalero, contó algunos aspectos de ese día a día con el jugador-franquicia de Colón: “Era una especie de Gran Hermano en la pensión del club. Un día cocinaba uno y otro día cocinaba otro”.

“Brian se entrenaba y lo utilizábamos como espejo para filmarlo y pasarlo al resto de los compañeros para que se entrenaran desde su casa. Fue muy satisfactorio verlo a él contento, entrenando como él quería”, dijo Santella.