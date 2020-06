https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 19.06.2020 - Última actualización - 12:48

12:44

Los registros hablan de entre 7 y 8 mil simpatizantes rojinegros por las calles y en la cancha en la vecina provincia. Fue victoria sabalera por 3-0 y la antesala de la gran movilización al Chateau Carreras. Esta convocatoria quedó entre las más multitudinarias de la historia del club, superada por otras como la de Paraguay en 2019 o la de Uruguay, también en ese año.

Fue goleada a Chaco For Ever 27 años de la "invasión" de la hinchada de Colón a Resistencia Los registros hablan de entre 7 y 8 mil simpatizantes rojinegros por las calles y en la cancha en la vecina provincia. Fue victoria sabalera por 3-0 y la antesala de la gran movilización al Chateau Carreras. Esta convocatoria quedó entre las más multitudinarias de la historia del club, superada por otras como la de Paraguay en 2019 o la de Uruguay, también en ese año. Los registros hablan de entre 7 y 8 mil simpatizantes rojinegros por las calles y en la cancha en la vecina provincia. Fue victoria sabalera por 3-0 y la antesala de la gran movilización al Chateau Carreras. Esta convocatoria quedó entre las más multitudinarias de la historia del club, superada por otras como la de Paraguay en 2019 o la de Uruguay, también en ese año.

19 de junio de 1993. Colón visitaba a Chaco For Ever con la expectativa de poder ganar, esperar un resultado, y logran el ansiado ascenso. Como siempre, y ese fin de semana no sería la excepción, la hinchada rojinegra acompañó al equipo en su incursión por la vecina provincia. Unos 550 kilómetros separan a la ciudad de Santa Fe con Resistencia y ese trayecto, que dos décadas después volvieron a “copar” para llegar a Asunción de Paraguay, fue completado por los simpatizantes sabaleros para alentar al equipo.

Parte de la cobertura de El Litoral.Foto: Archivo El Litoral

Así lo reflejó El Litoral en sus páginas hace 27 años atrás. “Entre 7 y 8 mil hinchas, un espectáculo inolvidable”, tituló este diario el día después con la cobertura completa de lo sucedido. “El comportamiento de la gente fue ejemplar. Antes de comenzar el partido hubo muchos simpatizantes que ingresaron al campo de juego y pernoctaron allí, incluso hasta el mismo instante que se produjo la aparición de los jugadores”, contaba la crónica.

En otro tramo de la nota se remarcaba: “El estadio de Chaco For Ever queda en una avenida que se llama 9 de Julio. Caminar por sus veredas implicaba, lisa y llanamente, creer que lo hacíamos por calle San Martín. Era todo rojinegro y con mucho aire santafesino. Incluso los chaqueños se sumaron de una manera inesperada a la fiesta de Colón, pues en todo momento le brindaron su cordialidad y hasta festejaron el triunfo, por más que haya sido frente al club de sus amores. Fue una fiesta completa”. El relato, bien podría adaptarse a lo sucedido en la capital paraguaya, la primera semana de noviembre de 2019 cuando la hinchada llenó las calles de Asunción de la pasión sabalera.

El artículo, acompañado por una serie de fotografías que reflejaron la movilización de la gente, concluyó de la siguiente manera: “Colón tenía, para sus simpatizantes, un sector de tribuna que iba desde la mitad de la cancha aproximadamente, daba vuelta en el córner y llegaba hasta el otro córner. Es decir, la mitad de todas las populares disponibles en el coqueto y cómodo estadio chaqueño. Pues bien, la policía, al ver incesante ingreso de santafesinos y, seguramente, ante la orden de las autoridades locales, ordenó que se abriera el cerco y que la hinchada de Colón ocupara todo el sector central, llegando hasta el otro arco. En definitiva, la hinchada de Chaco For Ever solamente ocupó una de las cabeceras”.

El partido

El partido tuvo un justo y claro vencedor y fue Colón. Aquel equipo que formó con Perassi; González, Fariña, Juárez y Vázquez; Lugo, Ferrer, Cañete y Guzmán; Mamani y Marini salió a la cancha con un apoyo total de las ocho mil almas rojinegras presente.

El elenco conducido por Jorge Ginarte abrió el marcador a los 29 minutos del primer tiempo de la mano de Marini. Ya en el complemento, una ráfaga le dio la posibilidad al sabalero de ampliar y cerrar el marcador. Volvió a marcar Marini a los 10 minutos y cinco minutos después apareció Mamani.

“El grito contenido”, fue la expresión que se usó por aquel entonces para describir lo sucedido ya conocido el resultado del partido en Chaco y el otro, en Santa Fe. Lo que sigue en la historia de Colón es la gran movilización a Córdoba, para jugar la final del ascenso ante Banfield.

La crónica del partido