Viernes 19.06.2020 - Última actualización - 20.06.2020 - 0:03

Intervención de la agroexportadora

Alberto Fernández insiste que "no hay marcha atrás" y que "los Vincentin se van a ir de la empresa"

El presidente hizo declaraciones radiales este viernes a la noche, luego de que el gobernador Perotti anunciara un proyecto para no expropiar la empresa.

A pocas horas de que el gobernador Omar Perotti anunciara un proyecto para evitar la expropiación de la empresa Vicentin, el presidente Alberto Fernández insistió con que "no hay marcha atrás" con la idea y que "los Vicentin se van a ir de la empresa". El jefe de Estado confirmó que se hará el proceso de acuerdo a la propuesta del mandatario santafesino, pero aseguró que el Estado se va a hacer cargo de la firma. "El Estado se va a hacer cargo de Vicentin. Ya sea vía intervención judicial juez del concurso preventivo pedido por la provincia de Santa Fe o vía expropiación. Pero los Vicentín se van a ir de la empresa. No hay marcha atrás", lanzó esta noche en diálogo con el programa radial La García, conducido por la periodista Cynthia García. URGENTE‼️ #Vicentin @alferdez para La García

“El Estado se va a hacer cargo de Vicentín. Ya sea vía intervención judicial juez del concurso preventivo pedida por la provincia de Santa Fe o vía expropiación. Pero los Vicentín se van a ir de la empresa. No hay marcha atrás״ — Cynthia García (@cyngarciaradio) June 20, 2020 El presidente hizo estas declaraciones esta noche luego de que el gobernador Omar Perotti, tras reunirse con el mandatario nacional en Olivos, anunciara un proyecto de intervención mixta, con representación provincial, que dejaba de lado la "expropiación de Vicentin". Tenés que leer Ahora es Perotti el que pide a Delgado como interventor de Vicentin Los conceptos del presidente fueron reproducidos en su cuenta de Twitter por la periodista Cynthia García, que a su vez recibió el aval del presidente quién retuiteó el posteo realizado por la periodista unos minutos antes. Incluso unos minutos después, desde su cuenta de Twitter el presidente recomendó el análisis de la abogada Graciana Peñafort sobre la situación de la empresa. Debo admitir que vale la pena leer este análisis de @gracepenafort para poder entender mejor cómo pasan las cosas que pasan en nuestra Argentina.

Buscando soluciones mejores, uno puede encontrarse con resoluciones peores. https://t.co/QpdsVnHgZb — Alberto Fernández (@alferdez) June 20, 2020