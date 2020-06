Fernández está "seguro" que se acordará con acreedores

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

“Cuando nosotros llegamos el 10 de diciembre la Argentina estaba virtualmente en default, porque el reperfilamiento que había propuesto el Gobierno anterior consistía en decir no puedo pagar”, recordó el Jefe de Estado.

El presidente Alberto Fernández afirmó que está “seguro” que el ministro de Economía, Martín Guzmán, va a “poder encontrar un acuerdo” con los acreedores externos de la Argentina y que a partir de ello el país podrá “levantarse nuevamente”.

“Yo siempre planteo para quitarle un poco de dramatismo al tema que cuando nosotros llegamos el 10 de diciembre la Argentina estaba virtualmente en default, porque el reperfilamiento que había propuesto el Gobierno anterior consistía en decir no puedo pagar”, dijo Fernández.

Señaló que desde que asumió, el Gobierno cumplió con las obligaciones que había en el medio y empezó a plantearles a los acreedores una “renegociación seria”, proceso que ahora “avanza como toda negociación: entre tironeos”. “Vamos avanzando y nosotros tenemos la confianza de que podamos encontrar un punto de acuerdo con los acreedores. Para eso seguimos trabajando. Es una negociación y como tal, ninguna negociación es fácil”, dijo el presidente en declaraciones a Radio Nacional.

Sostuvo también que recientemente almorzó con el ex ministro de Economía Roberto Lavagna en la quinta de Olivos, junto a quien recordó que en 2005 se anunció la oferta de canje en enero y la negociación terminó en diciembre.

“Pasó un año en esa negociación. Acá pasaron dos meses y nos piden resultados”, indicó y añadió: “Hay que ser un poco más cautos, más cuidadosos y menos ansiosos, y seguir trabajando porque lo que necesitamos es evitar que la Argentina siga siendo vista en el mundo como un país que no cumple sus obligaciones, porque eso no es bueno para el país”.

Runners

Fernández ratificó su decisión de mantener la cuarentena general en los lugares donde hay transmisión comunitaria de coronavirus y remarcó que “circular es un riesgo enorme”, a la vez que envió un mensaje a la oposición y afirmó que “para resolver los problemas de la economía habrá tiempo después”. “No vaya a ser cosa de que todo el esfuerzo se vuelva inútil porque salimos a correr, a tomar cerveza y a mirar vidrieras”, advirtió el jefe de Estado.

Insistió en que se deben mantener la cuarentena -vigente por ahora hasta el 28 de junio en Amba- y llamó a los habitantes de la zona metropolitana a mantener el compromiso de quedarse en sus casas.

“Me da asco” el espionaje

“Me da asco. Le prometo a los argentinos es que hoy no hay ningún argentino espiado desde el Estado. Si alguna vez encontrara haciendo una cosa semejante, el primero en someterlo al debate público sería yo, porque no lo permitiría”.

Fernández subrayó que no le “cabe en la cabeza que el Estado esté espiando” a dirigentes opositores, sindicalistas y periodistas, en alusión a la investigación judicial sobre presunto espionaje ilegal durante la anterior gestión.

“No puedo hablar de esto, porque no conozco las investigaciones. Debo tener un mínimo de prudencia y debo dejar que actúen la Justicia y la Comisión Investigadora del Congreso”, señaló el mandatario al ser consultado sobre el rol de su antecesor, Mauricio Macri, en ese presunto entramado.

Señalando a Juntos por el Cambio, refirió que “tantas veces nos acusan a nosotros de prácticas que no hacemos y que tienen que ver con regímenes totalitarios y esto de entrometerse, usar servicios del Estado para conocer la intimidad de los ciudadanos lo leí en (George) Orwell y lo vi en regímenes comunistas”.

Reforma judicial

El presidente Alberto Fernández manifestó que espera poder enviar al Congreso “en los próximos días” el proyecto de reforma judicial, iniciativa que había anunciado al asumir al frente de la Casa Rosada. “Espero que en los próximos días pueda mandar la reforma para que funcione de mejor modo la Justicia Federal argentina en todos sus fueros”, sostuvo el mandatario, quien señaló que va a “trabajar para tener una mejor Justicia”. Explicó que las prioridades de su gestión “no han cambiado, sino que se vieron alteradas” por la pandemia. Un problema era la deuda, otro poner en marcha la economía, cómo mejorar la calidad institucional de la Argentina. Esas prioridades no se han visto alteradas, sino que lo que se ha visto alterada es la realidad. La pandemia complicó absolutamente todo”.

Ley de aborto

Por otra parte el presidente subrayó que no ha “abdicado” en su intención de enviar al Congreso el proyecto para legalizar el aborto y remarcó que “es un tema que está pendiente en la Argentina”. “Hay que seguir trabajando para mejorar las condiciones de igualdad, para darle a la mujer los derechos que tiene. No he abdicado en mandar la ley del aborto, de ningún modo”, sostuvo el mandatario. Reveló que “el proyecto está terminado”, pero aclaró que no fue girado porque sabe que cuando la iniciativa sea girada al Congreso “va a generarse un debate en la sociedad. Está bien que así sea, pero prefiero postergar ese debate hasta que resolvamos el debate de hoy que es la pandemia. No quise en un momento donde todos tenemos que estar juntos poner sobre la mesa un tema que va a generar posiciones diferentes, y está muy bien que así sea y todas las posiciones son respetables”, aclaró.