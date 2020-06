Guido Petti seguirá su carrera en Francia

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Nueva baja en Jaguares

El segunda línea, el mejor jugador de la franquicia argentina y de Los Pumas en 2019, se convirtió en nuevo jugador de Union Bordeaux Bègles. El ex SIC se suma a la lista, atrás de Felipe Ezcurra (Estados Unidos) y Lucas Mensa ( Pro D2 -degunda división gala-). Gonzalo Quesada, ex Head Coach, también emigró a Francia, y uno de sus colaboradores, Germán fernández, al Viadana de Italia.

Guido Petti, jugador formado en el San Isidro Club, se sumará al Union Bordeaux Bègles francés, tras disputar cinco temporadas en Jaguares. El segunda línea fue titular en el partido ante Cheetahs, que marcó el debut absoluto de la franquicia en el Personal Super Rugby. “Quiero expresar mi agradecimiento a la Unión Argentina de Rugby por estos siete años de experiencia. Sin dudas, marcado por momentos increíbles, muchísimo aprendizaje y por sobre todas las cosas, gran crecimiento”, expresó Guido. “A su vez, remarco la importancia de estas cinco temporadas con Jaguares porque significaron un paso fundamental en mi carrera profesional. Voy a extrañar mucho todo el cariño de la gente que nos acompañó cada partido desde ese debut ante Cheetahs. Y por último, no quiero dejar de agradecerle a los jugadores y al staff, que cada uno de ellos me aportó lo mejor en todos los aspectos, tanto deportivos como personales. Estoy convencido que esto no será un adiós definitivo, sino un hasta pronto”, concluyó. Petti fue el primer jugador en alcanzar los 50 caps, cuando Jaguares visitó a Stormers por la quinta fecha de la temporada 2019. Con 68 partidos, el segunda línea lidera la lista de jugadores con mayor cantidad de participaciones con la franquicia argentina, habiéndose perdido solo cuatro partidos a lo largo de cinco temporadas y anotando cinco tries. En este 2020, Guido estuvo en los 6 partidos que disputó Jaguares, siendo titular en 5 de ellos e ingresó como suplente en el restante. Sus buenas actuaciones y liderazgo en el line (con el 93,4% de efectividad es el segundo mejor jugador en este ítem del torneo) llevaron a SANZAAR a elegirlo en cuatro oportunidades en el equipo ideal.