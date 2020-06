Diputados por Santa Fe rechazan la expropiación

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 23.06.2020

Los diez representantes de Juntos por el Cambio y los dos socialistas coincidieron en adelantar que no convalidarán ese proyecto, si llega al Congreso. Y en apoyar la continuidad de la empresa, respetando la legalidad y el accionar de la Justicia.

Los diputados santafesinos de los bloques opositores al gobierno respondieron la convocatoria de la mesa de entidades agropecuarias, y participaron de un encuentro virtual en el que analizaron y expresaron sus puntos de vista sobre la situación de la cerealera Vicentin, y coincidieron en rechazar la posibilidad de una expropiación, como así también en exigir que se preserve la división de poderes. También estaban invitados los representantes del Frente de Todos, pero ninguno se sumó a la discusión.



“Fue una reunión muy productiva”, aseguró a El Litoral el radical Juan Martín, quien consignó que, en las dos horas y media que duró la conversación, y aún con algunas divergencias o discrepancias parciales, hubo unanimidad en cuestiones como el rechazo a la expropiación, la exigencia de que se respete el accionar del Poder Judicial y las críticas al rol asumido tanto por el gobierno nacional como por el provincial.



“No es aceptable la intervención nacional a través de un DNU. Y entendemos que desde la provincia se está presionando al juez del concurso”, añadió Martín.



Del encuentro participaron Carsfe, Coninagro Santa Fe, la Sociedad Rural y Federación Agraria. En tanto, estuvieron los diez diputados de Juntos por el Cambio (los radicales Albor Cantard, Ximena García, Gonzalo del Cerro y Juan Martín; los macristas Federico Angelini, Luciano Laspina, Gisela Scaglia y José Núñez; y por la Coalición Cívica Lucila Lehmann y Laura Castets), más los socialistas Enrique Estévez y Luis Contigiani. Según detallaron las entidades anfitrionas, el senador Carlos Reutemann informó que no podría participar, pero se puso a disposición para cualquier otra gestión; su par Roberto Mirabella acusó recibo de la invitación y el diputado Germán Martínez también se excusó. No hubo comunicación de parte del resto de los legisladores del Frente de Todos.



Coincidencias



La charla abarcó aspectos jurídicos, políticos y las implicancias socio-económicas de la situacion de Vicentin, aparte de las particularidades de la intervención y el proyecto de expropiación.



Hubo coincidencias en orden al respeto de la división de poderes, de la Constitución Nacional y de la propiedad privada, y de procurar la continuidad de la empresa, buscando soluciones en el marco del concurso preventivo en marcha.



Al cabo del encuentro, los diputados de Juntos por el Cambio emitieron un documento conjunto donde expresaron “nuestro pleno apoyo a un sector productivo estratégico como el agropecuario para el desarrollo del país y en particular en esta coyuntura donde todos los argentinos debemos hacer un gran esfuerzo para salir adelante después de la pandemia”.



De la misma manera, consignaron su preocupación por la ausencia de los diputados del Frente de Todos, que no participaron de la mesa de diálogo. “En este caso particular, donde la provincia de Santa Fe y su propio entramado productivo se ve avasallado y amenazado, nos parece más importante que nunca trabajar juntos para defender lo nuestro”, consideraron.



Por la misma razón, los legisladores destacaron y celebraron “los consensos alcanzados en el día de ayer con los demás diputados opositores respecto del caso Vicentin en particular. En ese sentido, coincidimos con los diputados del Bloque Federal en que no daremos quórum para tratar el proyecto del gobierno nacional de intervención y expropiación de la empresa Vicentín”.



“Más allá de las divergencias y las perspectivas particulares de cada uno, celebramos este diálogo maduro y tener puntos de acuerdo, entre ellos que la intervención no es sensata ni razonable, y que la expropiación no es el camino, por ende que no vamos a facilitar su tratamiento en el parlamento”, expresa el documento.